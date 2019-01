Solskjaer: Pogba Baik-baik Saja

Paul Pogba sempat absen memperkuat Manchester United saat menghadapi Reading pada babak ketiga Piala FA 2018--2019 akhir pekan lalu. Cedera tersebut didapat gelandang asal Prancis itu kala berduel dengan Newcastle United beberapa hari sebelumnya.



London: Kabar baik didapat Manchester United terkait kondisi Paul Pogba menjelang menghadapi Tottenham Hotspur pada matchday ke-22 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 13 Januari. Kondisi gelandang asal Prancis tersebut diyakini membaik dan bisa memperkuat Red Devils paa laga nanti.

Sebelumnya, kubu United harus mendapat kabar buruk lantaran pemain kesayangan mereka, Pogba mengalami cedera. Cedera tersebut didapatnya saat memperkuat Setan Merah menghadapi Newcastle United, Kamis 3 Januari. Saat itu, ia ditekel keras gelandang The Magpies Jonjo Shelvey.



Gara-gara cedera itu, Pogba pun harus absen membela United. Tepatnya saat mereka menjamu Reading pada babak ketiga Piala FA 2018--2019, Sabtu 5 Januari.



Namun, kondisi Pogba dipastikan sudah membaik. Pelatih United Ole Gunnar Solskjaer menilai gelandang asal Prancis tersebut berpeluang tampil menghadapi Tottenham.



"Pogba tampak baik-baik saja menjelang pertandingan akhir pekan nanti. Ia pun akan fit," ujar Solskjaer.



"Ia memang mengalami masalah. Tetapi, ia menjalani beberapa sesi latihan terakhir dengan baik. Ia akan baik-baik saja," lanjutnya.



Kehadiran Pogba di kubu United sangat penting saat ini. Mengingat, ia mampu menunjukkan penampilan gemilang sejak Red Devils ditangani Solskjaer pada Desember. Buktinya, ia sukses mencetak empat gol dan tiga assist dalam dua laga terakhir bersama United. (Four Four Two)





