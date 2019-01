West Ham Taklukkan Arsenal

Gol tunggal Declan Rice ke gawang Arsenal membuat West Ham naik ke peringkat delapan klasemen sementara Liga Primer Inggris.



London: West Ham berhasil memetik kemenangan di kandang sendiri dengan skor tipis 1-0 atas Arsenal, Sabtu, 12 Januari, malam. Satu-satunya gol dicetak oleh gelandang muda Declan Rice.

Kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Manuel Pellegrini atas Unai Emery. Pellegrini selalu menang ketika menghadapi tim asuhan Emery di kandang.



Tampil di kandang sendiri, West Ham bermain agresif. Mereka mencatatkan peluang pertama mereka di menit keenam melalui tembakan Mark Noble dari luar kotak penalti.



Arsenal mengancam gawang West Ham di menit ke-13 melalui usaha Alexandre Lacazette. Sayang tembakannya masih bisa diamankan Lukasz Fabianski.



Meski kedua tim saling jual-beli serangan, hingga turun minum skor 0-0 tetap bertahan.



Di babak kedua, The Hammers akhirnya membuka skor di menit ke-48. Declan Rice mendapat umpan Samir Nasri dari sepak pojok dan menggetarkan gawang Bernd Leno. 1-0 untuk West Ham.



Di sisa waktu yang ada, The Gunners mencoba bangkit. Emery melakukan beberapa perubahan taktikal dan memasukkan pemain dengan tipe menyerang.



Sayang hingga wasit meniup peluit panjang, Arsenal gagal mencetak gol penyeimbang. Mereka pun harus menelan kekalahan kelima mereka musim ini.



Dengan kekalahan ini, Arsenal hanya mampu mencatatkan tiga nirbobol sepanjang 22 pertandingan di Liga Primer Inggris. Bahkan mereka selalu kebobolan ketika bermain di kandang lawan.



Kemenangan ini membawa West Ham naik ke peringkat delapan klasemen sementara dengan nilai 31 dari 22 pertandingan. Sedangkan Arsenal terpaku di peringkat kelima dengan 41 angka dari 22 laga.



Susunan pemain:

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski; Pablo Zabaleta, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Mark Noble (C), Declan Rice; Michail Antonio (Pedro Obiang 82'), Samir Nasri (Robert Snodgrass 71'), Felipe Anderson; Marko Arnautovic (Andy Carroll 71')



Arsenal (3-4-2-1): Bernd Leno; Shkodran Mustafi (Aaron Ramsey 59'), Sokratis Papastathopoulos, Laurent Koscielny (C); Ainsley Maitland-Niles (Hector Bellerin 69'), Matteo Guendouzi, Granit Xhaka (Lucas Torreira 59'), Sead Kolasinac; Pierre-Emerick Aubameyang, Alex Iwobi; Alexandre Lacazette



