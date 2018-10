Chelsea Perkasa di Markas Burnley

Masa depan Aaron Ramsey bersama Arsenal mulai terkuak. Hal itu terjadi setelah sang pemain mengklaim sampai saat ini pihak The Gun…

Jadwal Bola

Jumat, 26 Oct 2018 22:27

Selain El Clasico Barcelona vs Real Madrid, akan hadir juga pertandingan MU vs Everton, Tottenham vs Manchester City dan Napoli vs…