Sadio Mane Pengaruhi Naby Keita Gabung Liverpool

Liverpool: Naby Keita resmi diperkenalkan Liverpool sebagai rekrutan anyarnya. Pemain asal Guinea menyebut ada peran Sadio Mane di balik keputusannya merapat ke Anfield.



Proses transfer Keita sudah dimulai sejak awal musim 2017--2018. Liverpool dikabarkan menebusnya dari RB Leipzig dengan mahar sekitar 48 juta pounds (Rp899 miliar).

Keita akan resmi bermarkas di Anfield per 1 Juli mendatang. Pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan bakal mulai mengikuti latihan bersama penggawa The Reds lainnya yang tidak ikut Piala Dunia 2018 pada Senin 2 Juli waktu setempat.



Dalam konferensi pers pertamanya bersama Liverpool, Keita menjelaskan alasannya memilih tim peraih lima titel Liga Champions tersebut. Winger The Reds, Sadio Mane, menjadi salah satu alasan dibalik keputusan Keita.



"Jika anda melihat bagaimana performa mereka musim lalu, itu membuat saya ingin menjadi bagian dari mereka dan melakukan hal yang sama. Saya ingin melewati musim yang sama hebatnya dengan tim ini musim depan, bahkan lebih baik," kata Keita dikutip situs resmi klub.



"Saya memilih Liverpool karena sering memperhatikan tim ini dan saya juga berbincang banyak dengan Sadio (Mane). Dia cerita banyak pada saya soal klub ini."



"Saya juga bicara pada sang pelatih (Juergen Klopp), yang menceritakan pada saya tentang rencana tim yang membuat saya termotivasi berada di sini," sambungnya.



Keita bergabung dengan Liverpool setelah mengabdi selama dua tahun di RB Leipzig. Selama itu, ia mencetak 17 gol dalam 71 penampilan di seluruh kompetisi. (Editor: Gregah Nurikhsani Estuning)



