Kehadiran Alisson bagi Bek-bek Liverpool

Liverpool: Debut Alisson bersama Liverpool di laga kompetitif berjalan manis. Kiper asal Brasil tersebut mampu mencatatkan clean sheet saat tampil memperkuat The Reds menghadapi West Ham United pada laga perdana Liga Primer Inggris 2018--2018, Minggu 12 Agustus.



Semakin terasa manis setelah debutnya juga ditandai dengan kemenangan Liverpool. Pada laga tersebut, The Reds mampu membantai West Ham dengan skor telak 4-0.

Alisson lantas mendapat pujian dari rekan-rekan setimnya. Salah satunya ia dapatkan dari bek The Reds Virgil Van Dijk.



Baca: Klarifikasi Kemenpora Soal Kesenjangan Bonus Timnas U-16



"Sangat bagus. Kami berbicara banyak. Ia sangat vokal dan itu membantu kami. Ini juga membantu saya dan semua pemain di lini belakang. Saya pikir kehadirannya di sini sangat bagus," ujar Van Dijk.



"Ia memiliki banyak kualitas yang sangat membantu permainan kami. Kami sudah bekerja sejak pramusim dan kami akan terus berlatih. Masih banyak yang harus dilakukan," lanjutnya.



Baca: Silva Gantung Sepatu dari Timnas Spanyol



Alisson diboyong Liverpool dari AS Roma pada bursa transfer musim panas 2018. Tak tanggung-tanggung, ia dibeli The Reds dengan nilai transfer sebesar 65 juta poundsterling (sekitar Rp1,2 triliun).



Nilai transfer tersebut menjadikannya sebagai kiper termahal kedua di dunia setelah Kepa Arrizabalaga yang direkrut Chelsea pada 8 Agustus. Kiper asal Spanyol itu ditebus The Blues dengan nilai transfer sebesar 71,6 juta poundsterling (sekitar Rp1,3 triliun) dari Athletic Bilbao. (Goal)





Video: Timnas Indonesia Bantai Taiwan 4 Gol Tanpa Balas









(PAT)