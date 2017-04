Liverpool Melempem Tanpa Kehadiran Sadio Mane

Metrotvnews.com, Liverpool: Kontribusi Sadio Mane untuk Liverpool sangat besar. Sejak didatangkan dari Southampton pada awal musim 2016--2017, Mane bisa membawa The Reds meraih 17 kemenangan dan tujuh kali seri.



Bisa dibilang, Liverpool sangat bergantung kepada gelandang serang asal Senegal tersebut. Buktinya, skuat asuhan Juergen Klopp itu tidak pernah menang ketika Mane absen.

Mane sudah empat kali melewatkan pertandingan Liverpool di Liga Primer Inggris musim ini. Hasilnya, The Reds menuai dua kali seri dan dua kekalahan tanpa ada Mane di atas lapangan.Agresivitas Liverpool juga menurun ketika tidak diperkuat sang pemain andalan. Dari empat laga tanpa Mane, rataan gol Jordan Henderson dkk cuma 1,3 gol per laga. Sedangkan saat diperkuat Mane, Liverpool bisa mencetak 2,3 gol per laga.Statistik itu pantas membuat fan The Reds waswas. Sebab, Mane sedang cedera dan dipastikan tidak akan memperkuat The Reds dalam beberapa laga mendatang. Cedera didapat Mane ketika memperkuat The Reds melawan Everton, Sabtu 1 April. Kala itu, tututnya terkilir usai berduel dengan pemain Everton sehingga harus digantikan oleh Divock Origi pada menit ke-58.Sejauh ini belum ada kepastian kapan Mane akan kembali tampil. Jika memang Mane absen sampai akhir musim, Liverpool dalam bahaya karena berpotensi terlempar dari empat besar klasemen.Main: 27Gol: 13Assist: 5Menciptakan peluang: 43Akurasi tembakan: 63 persenMain: 27Menang: 17Seri: 7Kalah: 3Gol: 61Rataan gol: 2,3Kebobolan: 31Rataan kebobolan: 1,1Persentase kemenangan: 63 %Main: 4Menang: 0Seri: 2Kalah: 2Gol: 5Rataan gol: 1,3Kebobolan: 8Rataan kebobolan: 2Persentase kemenangan: 0 %(HIL)