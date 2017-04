Data & Fakta Menarik Usai Liverpool Tundukkan WBA

Metrotvnews.com, West Bromwich: Liverpool berhasil meraih kemenangan penting pada pekan ke-33 Liga Primer Inggris. Kemenangan tipis 1-0 di The Hawthhorn cukup membuat The Reds kembali ke posisi ketiga setelah sebelumnya disalip Manchester City.



Gol tunggal Roberto Firmino di pengujung babak pertama membuat The Reds kini meraih 66 poin. Mereka unggul dua poin dari City yang sebelumnya merebut posisi ketiga klasemen setelah membantai Southampton.

Sejumlah data dan fakta menarik dibalik kemenangan Liverpool atas WBA pun menarik untuk disimak. Salah satunya seperti torehan poin The Reds yang melonjak drastis dari musim lalu.- Liverpool tercatat telah meraih 66 poin dari 33 pertandingan Liga Primer musim ini. Jumlah tersebut enam kali lebih banyak dari poin yang mereka raih musim lalu.- Liverpool tercatat hanya mampu meraih sekali clean sheet melawan WBA di Liga Primer. Padalah, The Reds mampu menjaga keperawanan gawangnya dari 10 laga kontra WBA di turnamen lain, seperti Piala FA dan Piala Liga.- Gol tunggal Roberto Firmino ke gawang WBA membuatnya mampu mematahkan rekor golnya sendiri di Liga Primer. Kini, firmino telah mencetak 11 gol melampaui rekornya musim lalu dengan 10 gol.- WBA telah gagal mencetak gol dalam lima laga dari total enam laga terakhir di Liga Primer. Mereka pun hanya mampu mengamankan empat poin dari enam laga tersebut dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan empat kali kalah.(REN)