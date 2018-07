Salah Perpanjang Kontrak, Ini Komentar Juergen Klopp

Liverpool: Pelatih Liverpool, Juergen Klopp percaya keputusan Mohamed Salah untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru adalah tanda The Reds menuju kesuksesan.



Striker asal Mesir itu telah berkomitmen mengenai masa depannya untuk The Reds dengan menandatangani kontra baru berdurasi satu tahun. Sebelumnya dia akan berseragam The Reds sampai 2022, kini dia menambah durasi kontrak sampai 2023.

Salah menikmati musim debut luar biasa bersama Liverpool, di mana dia mencetak 44 gol hanya dalam 52 penampilan. Dia bahkan menjadi top skorer Liga Primer Inggris musim lalu dengan 32 gol.



Setelah kembali ke Melwood untuk memulai pelatihan pramusim pada Senin 2 Juni pagi, Klopp menjelaskan kepada Liverpoolfc.com mengapa dia merasa berita tentang kontrak baru Mesir bisa membuat klub berbicara banyak.



“Saya pikir berita ini dapat dilihat untuk apa itu; menghargai seseorang yang tampil dan berkontribusi besar untuk tim dan klub musim lalu. Ini menunjukkan dua hal dengan sangat jelas; keyakinannya pada Liverpool dan kepercayaan kami padanya," ujar Klopp.



“Kami ingin melihat talenta kelas dunia 'memiliki rumah' di Anfield, di mana mereka dapat memenuhi semua impian dan ambisi profesional mereka. Kami bekerja keras bersama untuk mencapai ini," lanjutnya.



“Ketika seseorang seperti Mo Salah berkomitmen dan mengatakan tempat ini adalah rumah saya sekarang, itu berbunyi sangat nyaring, saya pikir. Sama, komitmen kami kepadanya mengatakan kami melihat nilainya dan ingin dia tumbuh lebih hebat dan menjadi lebih baik di lingkungan kami," sambung Klopp.



Klopp juga senang karena Salah tidak pernah menganggap dirinya lebih besar daripada klub. Indikatornya, dia selalu menyebutkan rekan setimnya ketika mendapatkan trofi pribadi.



“Mo (Salah) mencerminkan di mana kita sebagai tim, saya pikir. Musim lalu spesial dengan banyak momen spesial tapi kami menginginkan lebih banyak. Kami ingin menjadi lebih sukses dan mencapai lebih banyak bersama karena para pendukung bernyanyi dengan sangat keras, 'kami tidak akan pernah berhenti'. Ini harus menjadi sikap individual dan kolektif,” pungkasnya.









(KRS)