Sejumlah Fakta yang Mengiringi Kemenangan Chelsea atas Tottenham

Chelsea berhasil memastikan diri lolos ke babak final Piala FA 2016--2017. Kepastian itu didapat usai The Blues menaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor 4-2 pada babak semifinal, Minggu 23 April.



Chelsea tidak mudah meraih kemenangan tersebut. Pasalnya, tim besutan Antonio Conte itu mendapat perlawanan cukup ketat dari Tottenham.

Bahkan, Tottenham mampu mendominasi pertandingan. Statistik mencatat The Lilywhites mampu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 63 persen.Dalam jumlah peluang, Tottenham juga lebih unggul. Tercatat, tim besutan Mauricio Pochettino tersebut berhasil menciptakan 13 peluang. Sedangkan Chelsea hanya mencatatkan delapan peluang.Namun, Chelsea mampu tampil lebih produktif dengan menyelesaikan empat peluang menjadi gol hingga laga usai. Empat gol tersebut diciptakan Willian (2 gol), Eden Hazard, dan Nemanja Matic. Sementara itu, Tottenham hanya mampu menciptakan dua gol lewat Harry Kane dan Dele Alli.Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Chelsea atas Tottenham pada musim ini. Kini, The Blues tercatat sudah menang dua kali atas Spurs dalam total tiga pertemuan di seluruh ajang.Kemenangan pertama didapat Chelsea ketika menjamu Tottenham di Stamford Bridge pada pertemuan pertama Liga Primer Inggris musim ini. Ketika itu, Chelsea berhasil menang dengan skor 2-1.Selain catatan menarik di atas, masih ada fakta-fakta lainnya di balik kemenangan Chelsea atas Tottenham. Berikut di antaranya yang dihimpun- Willian telah mencetak 9 gol lewat tendangan bebas sejak berkarier di Chelsea pada 2015--2016. Jika dipresentasikan, keberhasilan gelandang asal Brasil itu dalam mencetak tendangan bebas mencapai 45 persen selama berseragam Chelsea.- Harry Kane tercatat sudah mengoleksi 21 gol selama melakoni 24 pertandingan derby London sejak 1 Januari 2015.- Christian Eriksen menjadi pencetak assist terbanyak di seluruh kompetisi pada musim ini. Ia berhasil menjadi pencetak assist yang terbanyak di antara semua pemain dalam 5 kompetisi top Eropa.- Eden Hazard menjadi pemain paling rajin mencetak gol ke gawang Tottenham Hotspur selama membela Chelsea. Catatan golnya bahkan melebihi dari catatan gol yang dicetak ke klub lain.- Nemanja Matic sukses mencetak gol ke gawang Tottenham pada babak semifinal Piala FA malam hari tadi. Ini merupakan gol pertamanya untuk Chelsea sejak 7 Mei 2016.- Keberhasilan lolos ke final Piala FA merupakan yang ketujuh kali bagi Chelsea sejak 2000. The Blues menjadi tim paling sering lolos ke final Piala FA di abad ke-21.- Chelsea tampil sangat produktif saat melawan Tottenham di semifinal. Tercatat, mereka mampu mengonversikan empat gol dari lima peluang tembakan mengarah ke gawang pada laga tersebut.- Tottenham terhitung sudah tujuh kali tersingkir di babak semifinal Piala FA. Ini merupakan kekalahan terpanjang yang pernah terjadi di kompetisi.(PAT)