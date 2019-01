Liverpool Keok dari Manchester City, Klopp Santai

Juergen Klopp masih mensyukuri kekalahan Liverpool dari Manchester City. Toh, menurutnya, The Reds masih bertahan di puncak klasemen Liga Primer Inggris.



Manchester: Liverpool menelan kekalahan saat bertandang ke markas Manchester City dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga Primer Inggris 2018--2019, Jumat 4 Januari dini hari WIB. Hasil yang membuat The Reds gagal memantapkan posisi di puncak klasemen.

Gara-gara kekalahan tersebut, jarak Liverpool dengan City terpangkas menjadi empat poin. Sebelumnya, The Reds yang berada di puncak klasemen mampu unggul tujuh poin dari The Citizens.



Akan tetapi, pelatih Liverpool Juergen Klopp tidak terlalu kecewa melihat hasil buruk tersebut. Bahkan, ia menilai timnya masih dalam posisi yang bagus meski meraih kekalahan.



"Saya sangat percaya pada pemain saya. Jika seseorang memberi tahu saya terlebih dahulu, kami akan unggul empat poin setelah pertandingan ini, saya akan membayar uang untuk itu. Anda tidak akan bisa percaya dengan posisi kami saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak disangka untuk dicapai," ujar Klopp.



"Sepak bola memang seperti ini. Jika kami menang malam ini, kami unggul 10 poin. Dan jika setelah itu, kami tidak menang, tidak akan memengaruhi posisi kami," lanjutnya.



"Kami belum pernah memenangkan gelar. Karena itu, kami pun bertekad menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Semuanya masih baik untuk kami," tutur Klopp.



Setelah ini, Liverpool akan melanjutkan perjalanan mereka ke markas Wolverhampton Wanderers untuk bertanding di babak ketiga Piala FA 2018--2019, Selasa 8 Januari. Selang empat hari, The Reds akan menghadapi Brighton & Hove Albion pada pekan ke-22 Liga Primer Inggris. (Sportsmole)





