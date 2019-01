Petr Cech Pensiun Akhir Musim Ini

Muhammad Al Hasan • 15 Januari 2019 23:12 WIB liga inggrisarsenal

Kiper Arsenal Petr Cech mengumumkan pensiun di akhir musim 2018/2019. (Foto: Blackpool and Arsenal at Bloomfield Road in Blackpool, north west England on January 5, 2019. (Foto: AFP/Paul Ellis)