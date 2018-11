Mourinho Ingin Martial Bertahan di MU

Manchester: Bos Manchester United, Jose Mourinho, berharap penyerangnya, Anthony Martial, bertahan lebih lama di Old Trafford. Martial tinggal menyisakan setahun kontrak dan ia bisa hengkang dengan gratis di akhir musim atau mencapai kesepakatan pra-kontrak dengan klub di luar Inggris.



United dipercaya ingin mempertahankan pemain 22 tahun tersebut. Namun, minimnya kesempatan bermain dan hubungan yang renggang dengan Mourinho membuat masa depannya di Theater of Dreams dipenuhi tanda tanya.

"Saya tidak berhak membicarakan kontrak (pemain). Saya bahkan tidak tahu isi kontrak mereka dan saya senang dengan hal itu, untuk tidak ikut campur urusan ini," papar Mourinho seperti dikutip Sky Sports.



"Tapi saya harap dia (Martial) setuju (memperpanjang kontrak). Dia adalah pemain bertalenta, semua orang mengetahui itu sejak ia berada di Monaco," imbuh pelatih 59 tahun ini.



"Ketika dia semakin dekat dengan level pemain top, tentu saya ingin dia bertahan. Saya tahu klub sangat ingin dia bertahan dan semoga ia benar-benar melakukannya," pungkas pelatih asal Portugal itu.



Sejak bergabung dengan The Red Devils pada 2015 silam, Martial telah tampil dalam 147 laga dengan mencetak 41 gol dan 26 assist di semua kompetisi.



