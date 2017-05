Seribu Gol Chelsea di Era Roman Abramovich

Metrotvnews.com, London: Chelsea baru saja menundukkan Watford dengan susah payah. Skor 4-3 untuk kemenangan The Blues, menjadi hasil akhir pada laga yang di Stamford Bridge itu.



Sudah menyegel gelar juara Liga Primer Inggris, pelatih Antonio Conte menunjuk beberapa pemain pelapis untuk menjadi starter pada laga ini. Termasuk menurunkan John Terry sejak awal.

Terry ditugaskan sebagai kapten dan akan menjadi sosok yang paling dikenang oleh mayoritas fan The Blues. Apalagi pada laga dini hari tadi WIB, ia membuat gol bersejarah ke gawang Watford pada menit ke-22.Pemain yang kini telah menginjak usia 36 tahun ini membuat gol pembuka kemenangan Chelsea. Gol tersebut ternyata merupakan gol ke-1000 Chelsea di era Roman Abramovich menjadi pemilik The Blues.Selain fakta menarik di atas, masih ada beberapa catatan yang terjadi usai laga tersebut. Berikut catatan yang dirangkum oleh tim-Chelsea era Conte telah menyamai catatan kemenangan terbesar klub dalam satu musim di Liga Primer Inggris yaitu 29 kemenangan. Sebelumnya catatan tersebut diraih pada musim 2004--2005 dan 2005--2006 pada era Jose Mourinho. Namun Conte berpeluang mematahkan catatan tersebut, andai pada laga terakhir The Blues menang atas Sunderland di Stamford Bridge.-Conte membuat sembilan perubahan pada starting eleven pada pertandingan ini dan aksi ini belum pernah dilakukan oleh pelatih sebelmnya di Liga Primer.-Terry selalu menjaringkan gol dalam 17 kompetisi di setiap musimnya.-Gol Terry adalah gol ke-1000 Chelsea di Liga Primer Inggris sejak Roman Abramovich mengambil alih The Blues pada musim panas 2003.-Itu juga merupakan gol ke-100 Chelsea di semua kompetisi musim ini.-Untuk pertama kalinya gawang Chelsea kebobolan tiga gol ketika bermain di Stamford Bridge pada era Conte.(FIR)