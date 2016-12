Moyes: Van Gaal dan Mourinho telah Merasakan Sulitnya Melatih MU

Metrotvnews.com, Manchester: David Moyes punya pengalaman kelam saat menjabat sebagai pelatih Manchester United. Belum genap semusim, ia dipecat oleh manajemen United kala itu.



Pada musim panas 2013, Moyes datang ke Old Trafford untuk meneruskan tongkat estafet Sir Alex Ferguson dalam melatih United. Sayang ia dipecat ketika usia kontraknya belum genap semusim.

Kini dua pelatih ternama setelahnya dianggap telah merasakan betapa sulitnya melatih Setan Merah. Salah satunya adalah Louis van Gaal. Berbeda dengan Moyes, Van Gaal cukup beruntung karena melatih United selama dua musim, meski dianggap gagal.Kini ada Jose Mourinho yang mendapat kesempatan untuk menukangi MU. Bermodalkan segudang prestasi, pelatih berjuluk The Special One saat ini juga tengah mengalami kesulitan menangani Wayne Rooney dan kolega."Ada dua manajer yang sangat sukses datang ke Old Trafford dan Anda dapat melihat, betapa sulitnya mereka menemukan itu," ujar Moyes yang saat ini menjabat sebagai pelatih Sunderland.Moyes juga menyesali, kalau dirinya hanya bisa bertahan di Old Trafford kurang dari semusim. Padahal menurut pelatih asal Skotlandia tersebut, dirinya mampu meneruskan kesuksesan Sir Alex andai diberi waktu lebih lama lagi."Saya merasa sepertinya saya memiliki kesempatan untuk melakukannya dan saya harus melakukannya. Tapi yang saya tidak percaya adalah saya hanya melakukannya dalam sembilan bulan, bahkan tak sampai 12 bulan. Padahal saat itu saya diberi banyak jaminan," terangnya."Tapi saya berpikir bahwa siapa pun yang mengambil alih tongkat Sir Alex, ia akan menemukan hal yang sangat sulit. Itu tidak akan menjadi perjalanan yang mudah kepada siapa pun walau dia seorang Jose, Carlo Ancelotti, Juergen Klopp, Pep Guardiola, atau saya sendiri," tegasnya.Kini Moyes bisa membuktikan kalau dirinya merupakan salah satu pelatih yang pantas menangani United. Yaitu ketika memimpin Sunderland meladeni United di Old Trafford pada Senin 26 Desember.Laga yang berlangsung pada Boxing Day itu juga menjadi momen pertama kali Moyes menginjakkan kakinya di rumput Old Trafford, usai dipecat Setan Merah pada 22 April 2014 silam. (Daily Mail)(FIR)