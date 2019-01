Kalah dari Arsenal, Pelatih Chelsea Murka

: Derbi Arsenal melawan Chelsea di Stadion Emirates Minggu 20 Januari dini hari menorehkan kemenangan bagi The Gunners 2-0 atas skuad The Blues. Kekalahan Chelsea pun langsung ditanggapi pelatih The Blues Maurizio Sarri.Dalam pertandingan ini Chelsea bisa dikatakan bertanding bukan dengan performa terbaiknya. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya The Gunners mengontrol permainan The Blues padahal pertandingan baru memasuki menit-menit awal.

Alexandre Lacazette berhasil membuat unggul Arsenal 1-0 pada menit ke-14, dengan memanfaatkan umpan Hector Bellerin. Gol pembuka itu melecut kepercayaan diri The Gunners dan kembali berhasil menggandakan keunggulan di menit 39. Bek tengah asal Perancis, Laurent Koscielny mampu menggenapi keunggulan tim tamu 2-0 atas tuan rumah.



"Saya harus bilang bahwa saya sangat marah, jelas sangat marah, karena kekalahan ini dikarenakan mentalitas kami, bukan yang lain. Kami melawan tim yang punya mentalitas jauh di atas kami, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya terimam" kata Sarri dikutip Goal.



Menurut Sarri masalah jebloknya mental Chelsea bukan disuguhkan pada pertandingan lawan The Gunners saja. Penyakit ini juga ditunjukan anak buahnya saat laga lawan Tottenham Hotspurs 1-0 atas Chelsea, Rabu, 9 Januari lalu.



"Kami punya masalah serupa di liga melawan Tottenham (di Wembley beberapa waktu lalu). Saya pun berbicara kepada para pemain, saya pikir kami sudah mengatasi masalah tersebut," ungkap dia.



"Bagi saya, tampaknya mereka (para pemain) punya masalah soal determinasi dan ketangguhan mental. Saya tidak senang sama sekali karena saya lebih memilih datang ke ruang konferensi pers ini dan menuju ke ruang ganti untuk membicarakan soal taktik dan mengapa kita kalah dari sudut pandang strategi, namun yang terlihat jelas adalah kumpulan pemain ini sangat sulit untuk dimotivasi,” tegasnya.