Menang Telak atas Peterborough, Leicester Lolos ke Babak Kelima

Peterborough: Leicester City berhasil melaju ke babak kelima Piala FA usai membantai Peterborough United 5-1. Fousseni Diabete mencetak dua gol pada laga debutnya kala bertanding di ABAX Stadium.



Diabate membuka kemenangan The Foxes pada menit sembilan. Menerima umpan manis Adrien Silva, ia sukses mencetak gol lewat kaki kirinya dari sudut sempit.



Dua menit berselang, giliran Kelechi Iheanacho yang unjuk gigi. Memanfaatkan kesalahan umpan dari pemain Peterborough, pemain pinjaman dari Manchester City itu dengan sempurna menempatkan bola ke pojok kanan gawang dengan kaki kirinya dua menit pasca gol pembuka.



Iheanacho menambah golnya menit 29 lewat skema open play yang sangat baik. Bek kiri andalan Leicester, Christian Fuchs menggiring bola di sisi kanan pertahanan tuan rumah sebelum mengirimkan bola ke kotak penalti yang disambut dengan first time shot oleh Iheanacho.



Peterborough berhasil memperkecil keadaan sekaligus membuka asa untuk mengejar ketertinggalan di menit 58 melalui gol yang dicetak bek kiri Andrew Hughes. Tendangan spekulasinya dari jarak dekat gagal dihadang kiper Ben Hamer.



Sadar akan kebangkitan tuan rumah, manajer Claude Puel mengubah taktik dengan memainkan winger Marc Albrighton dan Ndidi menit 65. Ben Chilwell juga masuk menggantiikan pencetak dua gol Iheanacho.



Hasilnya terlihat jelang laga berakhir. Leicester berhasil menambah dua gol, masing-masing melalui Ndidi dan gol kedua Diabete. Skor 5-1 bertahan hingga laga berakhir, dan kemenagan tersebut membawa The Foxes lolos ke babak kelima Piala FA.



PETERBOROUGH UNITED (4-4-2): Bond; Shephard, Tafazolli, Taylor, Hughes; Da Silva Lopes (Morias 61'), Grant, Forrester, Maddison (Borg 89'); Marriott, Lloyd (Kanu 80')



LEICESTER CITY (4-2-3-1): Hamer; Simpson, Maguire, Benalouane, Fuchs; Silva, Iborra (Albrighton 65'); Diabate, Gray, Barnes (Ndidi 64'); Iheanacho (Chilwell 80')



(ACF)