Comeback Watford Putuskan Rentetan Kemenangan Tottenham

Watford: Watford meraih kemenangan dramatis atas Tottenham Hotspur pada pekan keempat Liga Primer Inggris, Minggu 2 September, di Vicarage Road. Sempat tertinggal satu gol, The Hornets membalasnya dengan dua gol untuk kemenangan 2-1.



Babak pertama berakhir tanpa gol. Tottenham mendominasi penguasaan bola dengan 66%, dengan lima tembakan melenceng dari target. Sementara itu, Watford membuat dua peluang yang satu di antaranya mengarah ke gawang.

Gol pembuka keunggulan The Lilywhites tercipta pada menit ke-53. Namun, gol tersebut merupakan buah kesalahan gelandang Watford, Andoulaye Doucoure.



Berawal dari kemelut di depan gawang Ben Foster, bola muntah menghampiri Lucas Moura di sisi sayap kanan Tottenham. Winger asal Brasil itu langsung mengirim umpan silang yang memaksa Doucoure membuat gol bunuh diri saat berusaha menahannya.



Tim tuan rumah segera membuat gol balasan 16 menit berselang. Berawal dari tendangan set-piece Jose Holebas, bola menukik ke dalam kotak penalti Micel Vorm mampu diselesaikan dengan tandukkan kapten Watford, Troy Deeney.



The Hornets membuat para suporternya di Vicarage Road bergemuruh lebih kencang. Itu terjadi usai Deeney cs membuat gol comeback.



Holebas lagi-lagi menjadi aktor dibalik aksi dramatis Watford malam itu. Assistnya dari sepak pojok dimanfaatkan dengan baik oleh Craig Cathcart untuk membuat gol kedua Watford pada menit 76.



Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini menghentikan rentetan tiga kemenangan berturut-turut Tottenham, sementara melanjutkan tren positif Watford yang menyapu bersih kemenangan di Liga Inggris.



Susunan Pemain:



Watford:

Ben Foster; Jose Holebas, Craig Cathcart, Christian Kabasele, Daryl Janmaat; Etienne Capoue, Roberto Pereyra, Abdoulaye Doucoure, Will Hughes; Troy Deeney, Andre Gray



Tottenham Hotspur:

Micel Vorm; Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kieran Trippier; Ben Davies; Davinson Sanchez, Moussa Dembele, Christian Eriksen, Dele Alli; Lucas Moura, Harry Kane













