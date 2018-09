Mourinho: Imbang Lawan Wolves Lebih Buruk Ketimbang Dikalahkan Spurs

Manchester: Kekecewaan dirasakan Jose Mourinho usai Manchester United ditahan imbang Wolverhampton Wanderers. Performa Paul Pogba dan kawan-kawan dirasakannya lebih buruk ketimbang kekalahan atas Tottenham Hotspur.



"Ini menjadi sedikit kontradiksi, tapi saya merasa lebih kecewa (ditahan imbang Wolves) dari pada saat dikalahkan Tottenham. Lawan Tottenham kami kalah, tapi secara permainan saya sangat puas," ujar Mourinho dilansir dari ESPN.

The Red Devils bermain imbang 1-1 kala menjamu Wolves di Old Trafford, Sabtu 22 September 2018. Fred membuka skor lebih dulu buat tuan rumah, sebelum tim tamu menyamakan kedudukan melalui gol Joao Moutinho.



Klik: Gol Moutinho Paksa United Berbagi Angka dengan Wolverhampton di Old Trafford



Dengan hasil ini, United berhasil naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 10 poin. Mereka masih terpaut delapan poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen.



Sementara itu, hasil imbang membuat Wolverhampton naik ke posisi kesepuluh klasemen sementara dengan mengoleksi sembilan poin.



Mourinho menambahkan, anak asuhnya tidak bermain dengan semangat juang seperti lawannya. Padahal menurutnya, sikap di atas lapangan sama menentukannya dengan teori dan teknis di lapangan.



"Ini bukan hasil yang bagus, sama sekali. Wolves menyanggupinya, mereka layak mencuri poin. Mereka bermain seperti sedang berlaga di final Piala Dunia. Hal seperti itu yang saya ingin, tapi anak-anak tidak menunjukkannya. Sementara lawan bisa dan mau, sikap seperti itu yang menjadi pembeda," tambahnya.



Video: Indra Sjafri Telah Mengetahui Ciri Permainan Thailand