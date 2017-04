Arsenal Bersedia Gaji Sanchez Sebesar Rp4,9 Miliar per Pekan

Metrotvnews.com, London: Arsenal tampaknya masih belum rela melepas bintang mereka, Alexis Sanchez. Sebagai upaya terakhir, manajemen The Gunners dikabarkan bersedia untuk memberikan gaji sebesar 300 ribu poundsterling (sekitar Rp4,9 miliar) per pekan kepada penyerang asal Cile itu dalam kontrak barunya.



Tawaran tersebut tentu akan membuka peluang Arsenal untuk mempertahankan Sanchez. Sebab, mantan pemain Barcelona itu sebelumnya dikabarkan menginginkan kenaikan gaji sebesar 290 ribu poundsterling (sekitar Rp4,8 miliar) per pekan dalam kontrak barunya di Arsenal pada November 2016.

Namun, Arsenal menolak keinginan Sanchez. Sebab, manajemen Arsenal tidak bersedia untuk menggaji sang pemain di atas 200 ribu poundsterling.Arsenal pun mencoba untuk terus bernegosiasi dengan Sanchez. Namun karena negosiasi tetap berjalan alot, Arsenal akhirnya melunak dan bahkan bersedia menaikkan gaji dari yang ditawarkan Sanchez, yakni sebesar 300 ribu poundsterling.Meski sudah bersedia membayar gaji tinggi, Arsenal tetap harus waspada. Sebab, menurut London Evening Standard, terdapat tiga klub top di Eropa yang juga bersedia memboyong Sanchez dengan menawarkan gaji yang tinggi kepada Sanchez. Di antaranya adalah Manchester City, Chelsea, dan Paris Saint-Germain.Jika kedua pihak gagal menjalin kesepakatan, Arsenal sudah mempersiapkan harga transfer yang tinggi untuk penjualan Sanchez. Menurut kabar, The Gunners akan menjual Sanchez sebesar 50 juta poundsterling atau sekitar Rp892 miliar.Sanchez memang sudah memberikan kontribusi banyak untuk Arsenal. Selama dua setengah musim berseragam The Gunners, ia telah mengoleksi 64 gol dari 134 penampilannya di seluruh kompetisi. Khusus musim ini, ia sudah menyumbang 22 gol di seluruh kompetisi. (Sportsmole)(PAT)