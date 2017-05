Lima Laga Kunci yang Membawa Chelsea Menjadi Juara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemenangan atas West Bromwich Albion (WBA) di The Hawthorns dini hari tadi memastikan Chelsea menjadi kampiun Liga Primer Inggris musim ini. Itu menjadi gelar keenam secara keseluruhan atau yang kelima di era Liga Primer Inggris.



Kemenangan 1-0 atas WBA memastikan keunggulan The Blues di puncak klasemen atas Tottenham Hotspur dengan jarak 10 poin sisa dua lag lagi. Raihan poin itu tak mungkin lagi dikejar oleh Spurs.

.@_Pedro17_ has won the Premier League’s Goal of the Month award for the second time this season with this beauty against Everton! ???? pic.twitter.com/JL0Dzf9xNC