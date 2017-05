Mahrez Gagal Selamatkan Leicester dari Kekalahan atas City

Metrotvnews.com, Manchester: Riyad Mahrez menjadi sosok yang paling menyesal ketika Leicester City bertandang ke markas Manchester City, Sabtu 13 Mei. Bagaimana tidak, mendapatkan eksekusi penalti untuk menghindari kekalahan, pemain timnas Aljazair itu malah melakukannya dengan buruk.



Sehingga skor 2-1 untuk keunggulan City sejak babak pertama menjadi hasil akhir pada laga yang berlangsung di Etihad Stadium. Sekaligus menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih The Citizens.

City yang ingin mengincar posisi tiga besar, berupaya mungkin tampil menyerang. Mereka pun sempat unggul 2-1 pada babak pertamamelalui aksi David Silva dan penalti Gabriel Jesus. Sementara gol Leicester dicetak Shinji Okazaki.Pada babak kedua, pertandingan berjalan alot. City yang sudah unggul tetap menguasai jalannya pertandingan. Sementara tim tamu mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan melalui aksi Ryad Mahrez pada menit ke-77.Sayang, ia gagal melakukan tendangan penalti dengan sempurna. Sehingga Leicester gagal mencuri satu poin dan membuat The Foxes tertahan di posisi kesembilan.Sebaliknya, kemenangan ini membuat City menggusur Liverpool. The Citizens saat ini unggul dua poin dari The Reds dan hanya tertinggal lima poin dari peringkat dua, Tottenham Hotspur.Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy; Yaya Toure; Sterling, De Bruyne, Silva, Sane; Gabriel Jesus.: Schmeichel; Fuchs, Simpson, Benaloune, Ndidi; Chilwell, King, Albrighton, Mahrez; Okazaki, Vardy(FIR)