Leicester Konfirmasi Tolak Tawaran dari Roma untuk Mahrez

Metrotvnews.com, Hong Kong: Manajer Leicester City, Craig Shakespeare telah mengonfirmasi bahwa klubnya telah menolak dengan baik-baik tawaran untuk Riyad Mahrez dari AS Roma.



Mahrez menyatakan pada bulan Mei dia ingin meninggalkan Leicester. Akan tetapi, penyerang asal Aljazair itu belum juga pindah meski banyak klub yang menginginkannya, termasuk yang paling getol adalah Roma.

