Aksi Berani Ederson Dipuji Guardiola

Ederson Moraes berani maju melewati sepertiga lapangan dari area pertahanan saat menghadapi Wolverhampton Wanderers. Kiper asal Brasil itu juga melepas umpan-umpan pendek layaknya gelandang.



Manchester: Kiper Manchester City Ederson Moraes menjadi sorotan karena aksinya saat menghadapi Wolverhampton Wanderers pada matchday ke-22 Liga, Selasa 15 Januari dini hari WIB. Pada laga tersebut, penjaga gawang asal Brasil tersebut berani maju melewati sepertiga lapangan dari area pertahanan.

Aksi tersebut ditunjukkan Ederson pada menit ke-86. Awalnya, ia maju untuk memenangkan perebutan bola dari Adama Traore di luar kotak penalti.



Bola pun sempat terlepas jauh dan nyaris direbut Morgan Gibbs-White. Beruntung, Ederson berhasil merebut kembali bola tersebut dengan cermat.



Tidak hanya merebut bola. Para fan yang memadati Stadion Etihad juga dibuat berdecak kagum kembali oleh aksi Ederson yang terlibat melepas umpan-umpan pendek (ala tiki taka) dengan dua pemain City usai merebut bola.



Ederson lantas banjir pujian. Selain ramai dibahas di dunia maya, aksinya juga mendapat pujian dari pelatih City Josep "Pep" Guardiola.



"Saya sangat senang karena ia sigap. Kiper harus membantu empat bek kami, dengan memanfaatkan umpan panjang yang sempurna," ujar Guardiola.



"Adama Traore mungkin pemain tercepat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Karena itu, keputusan Ederson memutus bola Traore sangat bagus. Mungkin ia harus lebih akurat lagi dan bola sempat terlepas. Tetapi, tidak masalah," ujar Guardiola.



"Ketika ia membantu dengan gayanya itu, permainan kami menjadi lebih baik, peningkatan performa kami lebih baik. Gelandang kami mendapatkan bola dalam kondisi yang baik. Kami mencintai Ederson apa adanya. Jadi kami tidak masalah dengan aksinya," lanjutnya.



Ederson tidak hanya membuat aksi memukau pada laga tersebut. Ia juga sukses menjaga gawang City dari kebobolan dan meraih kemenangan dengan skor 3-0. (Four Four Two)





(ASM)