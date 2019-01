Emery Ragu Arsenal Finis Empat Besar

Kekalahan dari West Ham United disebut membuat peluang Arsenal finis di zona Liga Champions semakin sulit. Mereka saat ini masih berjarak enam poin dengan Chelsea di posisi empat.



London: Manajer Arsenal, Unai Emery mengakui peluang timnya untuk finis di peringkat empat besar Liga Primer Inggris semakin kecil usai dikalahkan 0-1 West Ham United, Sabtu 12 Januari kemarin. Ia menilai, lolos ke Liga Champions semakin sulit bagi The Gunners setelah kekalahan itu.

Arsenal tengah dalam performa inkonsisten, kekalahan dari West Ham membuat The Gunners kini hanya meraih empat poin dari empat pertandingan terakhir. Saat ini Arsenal masih menempati posisi kelima klasemen sementara dengan torehan 41 poin.



Kemenangan Chelsea atas Newcastle United di Stamford Bridge membuat The Blues unggul enam poin dari rival London, Arsenal, dalam perebutan tiket Liga Champions.



Posisi Arsenal makin mengkhawatirkan lantaran Manchester United di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer kini mulai menebar ancaman. Kemenangan kelima secara beruntun atas Tottenham Hotspur malam tadi, membuat MU kini mengoleksi poin sama dengan Arsenal.



"Sekarang ini lebih sulit, sudah jelas. Saya pikir hal terpenting bagi kami adalah memulihkan kepercayaan diri dan menjadi lebih kompetitif. Kami membutuhkan konsistensi selama 38 pertandingan," kata Emery.



"Sekarang kami masih belum cukup konsisten. West Ham adalah hasil buruk. Jika kami bisa menang hari ini (kontra West Ham), seharusnya kami bisa bermain melawan Chelsea (20/1) dengan maksimal selisih tiga poin." tambahnya.



