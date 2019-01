Prediksi Arsenal vs Chelsea: Konsentrasi Jadi Kunci Kedua Tim

Arsenal dan Chelsea sama-sama menerapkan pressing ketat. Skema tersebut berpotensi menguras tenaga dan menurunkan level konsentrasi kedua tim.



Jakarta: Arsenal akan melakoni laga berat ketika menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada Minggu, 20 Januari dini hari nanti. The Gunners juga berada dalam tekanan setelah kalah dari West Ham sehingga membuat Manchester United menyamai perolehan angka mereka di tabel klasemen.

Kedua tim memiliki gaya permainan serupa, yakni bermain menekan. Mereka juga memiliki serangan yang cepat melalui sayap maupun umpan terobosan dari lini tengah.



Pemain yang patut diwaspadai Arsenal dari pihak The Blues adalah Eden Hazard. Dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya, ia akan menjadi momok bagi bek tengah The Gunners. Ditambah lagi, jika ia ditempatkan sebagai penyerang tengah.



Bukan hanya Hazard, Jorginho dan N'Golo Kante patut diwaspadai oleh Unai Emery. Dengan kemampuan mengontrol tempo permainan, Jorginho menjadi nyawa permainan The Blues. Sementara Kante merupakan pemain pertama dan utama ketika Chelsea melancarkan skema pressing mereka.



Sedangkan Maurizio Sarri wajib mewaspadai Alexandre Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang. Dua pemain ini merupakan lumbung gol utama Arsenal dengan mencetak 21 gol dari 32 gol yang telah Arsenal di Liga Primer Inggris.



Meski memiliki lini serang yang berbahaya, kedua tim terbukti memiliki konsentrasi yang lemah. Apalagi dengan gaya permainan menekan yang diperagakan kedua tim, bisa menguras tenaga sehingga level konsentrasi rentan menurun pada pertengahan hingga akhir laga.



Karena itu, kedua pelatih harus bisa memotivasi anak buahnya agar bisa menjaga level konsentrasi mereka jika ingin meraih poin penuh akhir pekan nanti.



5 pertemuan terakhir:

(EPL) Chelsea 3-2 Arsenal (2018--2019)

(EPL) Arsenal 2-2 Chelsea (2017--2018)

(EPL Chelsea 0-0 Arsenal (2017--2018)

(Piala Liga) Arsenal 2-1 Chelsea (2017--2018)

(Piala Liga) Chelsea 0-0 Arsenal (2017--2018)



Prakiraan formasi:

Arsenal (3-4-2-1): Bernd Leno; Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Laurent Koscielny; Hector Bellerin, Lucas Torreira, Granit Xhaka, Sead Kolasinac; Alex Iwobi, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette



Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic; Pedro Rodriguez, Eden Hazard, Willian Borges



(ASM)