Prediksi Burnley vs Chelsea: Musuh Bebuyutan Sarrismo

Jakarta: Chelsea akan bertandang ke Turf Moor, markas Burnley, pada Minggu (28/10) malam nanti. The Blues dijagokan untuk menang menghadapi The Clarets, namun hal itu tidak akan mudah.



Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, mengusung gaya permainan menyerang nan atraktif. Bahkan gayanya memiliki nama tesendiri, yakni Sarrismo. Namun, Sarri dipastikan akan kesulitan untuk menerapkan gaya permainan yang atraktif seperti yang biasa ditunjukkan bersama klub yang diasuhnya.

Pasalnya, Burnley merupakan tim yang mengandalkan serangan balik dengan pertahanan yang berlapis. Sean Dyche, pelatih Burnley, menginstruksikan barisan gelandangnya untuk ikut membantu menjaga daerah pertahanan timnya. Selain itu, Dyche juga menerapkan garis pertahanan yang rendah dan menjaga jarak antar-pemain agar tetap rapat sehingga sulit menembus pertahanan berlapis Burnley.



Untuk menembus pertahanan rapat Burnley, Chelsea harus memanfaatkan serangan dari sayap. Hal ini bermanfaat untuk merenggangkan jarak antar-pemain dan membuka ruang di lini tengah lawan. Strategi itu sudah dibuktikan Manchester City ketika membantai Burnley 5-0 di Stadion Etihad pekan lalu.



Lewat cara ini, Sky Blues dengan leluasa masuk ke daerah kotak penalti The Clarets melalui umpan silang. Hal ini karena Burnley bermain sangat rapat dan meninggalkan sisi sayap rentan menghadapi serangan. Empat bek akan diinstruksikan untuk bermain lebih dekat dengan kotak penalti dan sisi sayap diserahkan kepada pemain sayapnya dalam formasi 4-4-2 atau 4-4-1-1.



Ditambah lagi, Turf Moor sudah tidak terlalu angker bagi tamunya. Dari empat laga kandang musim ini, Burnley telah menelan dua kekalahan. Padahal musim lalu dari empat laga kandang The Clarets hanya sekali tumbang.



Head to head enam pertandingan terakhir:

Burnley 1-2 Chelsea (Liga Primer Inggris 2017--2019)

Chelsea 2-3 Burnley (Liga Primer Inggris 2017--2018)

Burnley 1-1 Chelsea (Liga Primer Inggris 2016--2017)

Chelsea 3-0 Burnley (Liga Primer Inggris 2016--2017)

Chelsea 1-1 Burnley (Liga Primer Inggris 2015--2016)

Burnley 1-3 Chelsea (Liga Primer Inggris 2015--2016)



Prakiraan susunan pemain:

Burnley (4-4-1-1): Joe Hart; Matt Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Johan Berg Gudmunsson, Steven Defour, Jack Cork, Matej Vydra; Jeff Hendrick; Sam Vokes



Chelsea (4-3-3): Kepa Arizzabalaga; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Antonio Ruediger, Marcos Alonso; Mateo Kovacic, Jorginho, N'Golo Kante; Willian, Alvaro Morata, Pedro Rodriguez



Prediksi medcom.id:

Burnley 30-70 Chelsea



Egy dan Todd Kembali Berlatih Bersama Timnas U-19







(FIR)