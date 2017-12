Salah Ternyata Sudah Diminati Liverpool saat Masih di Chelsea

Liverpool: Mohamed Salah memiliki kesempatan bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2014. Namun, winger asal Mesir tersebut menolak tawaran bergabung dengan The Reds dan lebih memilih bertolak ke Chelsea.



Salah mengaku tidak pernah menyesal menolak tawaran Liverpool. Sebab, ia merasa bisa saja tampil buruk ketika bergabung dengan The Reds saat itu, persis seperti yang dialaminya saat memperkuat Chelsea.

Selama bergabung dengan Chelsea, Salah hanya diberi kesempatan untuk tampil sebanyak 19 kali di seluruh kompetisi. Hingga akhirnya, ia dipinjam ke Fiorentina dan dilepas ke AS Roma.



Usai itu, Salah memutuskan hengkang dari Roma dan begabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2017. Ia diberi kontrak jangka panjang oleh The Reds.



"Ada ketertarikan dari Liverpool saat saya pergi ke Chelsea. Tetapi, saya pikir jika saya datang saat itu, mungkin tidak akan berjalan baik seperti yang saya lakukan sekarang. Siapa yang tahu?" ujar Salah.



"Tetapi, saya pergi ke Chelsea dan semuanya berjalan dengan baik sesuai proses. Sekarang, saya berada di Liverpool dalam waktu yang tepat," sambungnya.



Apa yang diucapkan Salah memang terbukti benar. Sebab, saat ini, ia sukses menunjukkan penampilan impresif untuk The Reds. Sejauh ini, ia sudah menyumbang 20 gol dari 26 penampilannya di seluruh kompetisi. (Soccerway)





