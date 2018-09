Babak I: Sundulan Wijnaldum Antar Liverpool Ungguli Tottenham

London: Liverpool untuk sementara mampu unggul atas tuan rumah Tottenham Hotspur di babak pertama pada lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-5 di Stadion Wembley, Sabtu 15 Oktober 2018.



Gawang Spurs sudah bergetar di menit-menit awal. Akan tetapi, wasit Michael Oliver membatalkan gol tersebut karena Roberto Firmino berada dalam posisi offside.

Tak lama berselang, Firmino kembali menebar ancaman. Tendangannya ke tiang dekat masih bisa diblok pemain belakang Spurs.



Memasuki menit 20, tempo pertandingan mulai menurun. Tottenham selaku tuan rumah sudah bisa mengatur ritme dan menguasai bola dengan lebih tenang.



Namun, kesalahan pemain Tottenham menit 23 nyaris berbuah petaka. Back pass yang tanggung mampu dikejar oleh Mohamed Salah, beruntung lesakkannya mampu dihadang kiper lawan.



Spurs mendapatkan peluang menit 30 melalui tendangan bebas. Christian Eriksen yang menjadi eksekutor nyaris mengubah kedudukan andai kiper Alisson Becker gagal menepis tendangannya.



Gol yang dinanti pendukung tim tamu akhirnya tersaji menit 40. Bermula dari sepak pojok, kemelut di muka gawang Michael Vorm mampu diakhir dengan sebuah gol lewat sundulan Georginio Wijnaldum.



Pemain Spurs sempat melakukan protes, namun teknoloi garis gawang memperlihatkan jika bola telah masuk. Skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool bertahan hingga wasit meniup peluit pertandingan tanda babak pertama berakhir.



Susunan Pemain:



Tottenham XI (vs Liverpool): Vorm, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Dier, Dembele, Winks, Eriksen, Lucas, Kane.



Liverpool XI (vs Tottenham): Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Keita, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Video: Perkiraan Formasi Tottenham vs Liverpool