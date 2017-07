Mourinho: Pogba Selevel dengan Messi, Ronaldo, dan Neymar

Metrotvnews.com, Maryland: Jose Mourinho menyebut Paul Pogba menunjukkan dia berada di level yang sama dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar setelah penampilannya melawan Barcelona di ajang International Champions Cup (ICC) 2017, Kamis 27 Juli pagi WIB.



Tim asuhan Mourinho mengakhiri tur pra musim mereka di Amerika Serikat dengan kekalahan 0-1 dari Barcelona. Akan tetapi, Pogba tampil cukup mengesankan bagi juara Liga Europa tersebut.

Meski United menelan kekalahan, Pogba menunjukkan mengapa The Red Devils memecahkan rekor biaya transfer dunia untuk mengembalikannya ke Old Trafford tahun lalu. Dia tampil dengan sisi atletis yang dan kemampuan individu yang menawan melawan La Blaugrana.Mourinho memuji penampilan pemain Prancis 24 tahun itu, dengan mengatakan: "Dengan Messi dan Neymar, hanya ada satu dari masing-masing, mereka tidak ada duanya. Luis Suarez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos, hanya ada satu di antaranya, jadi mereka hanya bisa bermain untuk satu klub dan bukan dua, kita tidak bisa memilikinya, mereka bermain untuk satu klub," ujar Mourinho."Anda bisa bekerja sangat keras secara taktis untuk memperbaiki tim Anda, untuk memperbaiki pemain Anda, tapi beberapa pemain istimewa dan melawan sifat itu tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dalam pertandingan nyata Anda mencoba memberi kompensasi perbedaan kualitas dengan taktik tertentu dengan itu Anda bisa menang." lanjutnya."Dalam sepak bola adalah mungkin bagi tim untuk menjadi lebih baik daripada tim lain, tapi pemain yang sangat hebat dalam menguasai bola masih menjadi hal yang paling penting. Bahkan, seperti saya yang duduk di bangku cadangan, sangat indah melihat hubungan pemain dengan bola," sambungnya."Hari ini, salah satu pemain saya, Paul Pogba, menunjukkan levelnya. Dia menunjukkan bahwa dia termasuk pada level itu," pungkas Mourinho.Selanjutnya, United akan meninggalkan AS dan menuju Norwegia untuk melakoni tur Eropa mereka menghadapi Valerenga pada 31 Juli dini hari WIB. Lalu, mereka akan mengakhiri tur pra musim dengan menghadapi Sampdoria di Old Trafford pada 3 Agustus.(KRS)