Amarah Roy Keane yang Membuat Pique Nyaris BAB di Celana

Barcelona: Gerard Pique menceritakan momen tak terlupakannya kala masih berseragam Manchester United. Ia mengaku hampir saja buang air besar (BAB) di celana karena saking takutnya dengan Roy Keane.



Perlu diketahui, Pique datang ke Man United di usia yang sangat muda kala itu, yakni 18 tahun. Bek Barcelona tersebut sempat merasakan tuntunan dari senior-senior di Setan Merah seperti Rio Ferdinand, Edwin van der Saar, sampai Ryan Giggs.

Berusia belia dan berada satu ruangan dengan sejumlah pemain kelas dunia The Red Devils membuat Pique tak kuat menahan gelisah. Suami Shakira itu acap kali berpikir untuk segera mengakhiri pertandingan.



"Salah satu laga perdana saya di Old Trafford kala itu, kami berada di ruang ganti, semua bersiap, dan saya gugup setengah mati," buka Pique seperti dikutip dari The Players' Tribune.



"Bayangkan saja, usia saya 18 tahun, dan saya duduk di ruangan kecil bersebelahan dengan Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs, dan Rio Ferdinand. Rasanya ingin tak terlihat saja. Yang saya pikirkan adalah 'cepat selesaikan tugasmu Pique, lalu jangan menonjolkan diri'," sambungnya.



Masih pada pertandingan yang sama, Pique menceritakan ulang 'pengalaman' mengerikan namun berkesan yang ia alami. Penyebabnya adalah telepon selular yang ia bawa membuat Roy Keane marah besar.



Pique lupa untuk mengatur telepon selulernya ke dalam mode sunyi (silence). Tanpa disangka, ada panggilan masuk dan getarannya menggangu Keane yang kesal.



"Saat itu kami semua menunggu Sir Alex datang ke ruang ganti. Saya duduk persis di sebelah Roy Keane. Tempatnya saat itu memang sempit, sampai kaki-kaki kita saling bersentuhan. Situasinya hening, sangat fokus dan penuh konsentrasi," kata Pique lagi.



"Tiba-tiba, terdengar suara getaran itu, pelan sebetulnya, tapi suaranya bisa didengar. Keane lalu mencari-cari asal suara. Kemudian saya sadar itu adalah milik saya yang saya letakkan di celana. Sayangnya, celana itu menggantung tepat di sebalah kepala Keane."



"Roy tak bisa menemukan dari mana suaranya. Saya masih diam, dia tambah liar seperti orang gila. Matanya ke mana-mana. Dia meneriaki semua orang di ruangan itu. 'Telepon siapa itu?!'. Akhirnya saya mengaku, seperti anak kecil yang ketakutan, saya bilang, 'Maaf, itu punya saya'."



"Roy seperti kehilangan akal. Dia tahu saya masih sangat muda, jadi dia marah ke semua orang. Saya sangat takut, saya hampir BAB di celana. Tetapi, itu adalah pelajaran buat saya," kenangnya.



(ACF)