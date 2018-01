Logo Baru Leeds United Dibenci Suporternya Sendiri

Yorkshire: Niat hati membuat suporter bangga, malah umpatan dan ejekan yang diterima. Mungkin itu yang tengah menimpa Leeds United pasca manajemen merilis logo klub barunya.



Parahnya lagi, 'forum komunikasi' suporter Leeds mengaku tidak dilibatkan dalam pembuatan logo baru tersebut, di mana mereka menilai perubahan vital seperti logo seharusnya dikonsultasikan dulu kepada suporter.



Tim yang bermain di kasta kedua Liga Inggris itu rencananya akan resmi mengenakan logo baru pada musim depan. Belum juga musim ini berakhir, penolakan sudah menjejali lini masa media sosial.



Manajemen klub mengklaim membutuhkan enam bulan mencari opsi terbaik dalam penentuan desain. Mereka juga mengaku sudah melibatkan sedikitnya 10ribu suporter dalam menentukan perubahan.



Namun, hal tersebut disebut Leeds United Supporters' Trust sebagai kebohongan. Mereka mengaku jika baru dibocorkan desainnya itu malam sebelum resmi diluncurkan oleh klub.



???? | Our new crest #MOT #LUFC



6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years



Watch video ?? https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl