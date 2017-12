Daftar 5 Bek Termahal Dunia

Liverpool: Jendela transfer Januari belum resmi dibuka, tapi Liverpool sudah membuat gebrakan besar. Tim asuhan Jurgen Klopp baru saja menyelesaikan kesepakatan transfer Virgil van Dijk dan menjadikannya bek termahal dalam sejarah sepak bola dunia.



Liverpool resmi meminang Van Dijk dari Southampton dengan mahar seharga 75 juta poundsterling atau setara dengan Rp1,3 triliun. Harga tersebut memecahkan rekor bek termahal dunia yang sebelumnya dipegang Kyle Walker saat direkrut Manchester City dari Tottenham Hotspur senilai 53 juta poundsterling (Rp966 miliar) pada awal musim ini.

Ya, bukan hanya pemain yang berposisi sebagai penyerang atau gelandang yang bisa membuat klub-klub sepak bola dunia merogoh kocek dalam. Sekarang, seorang pemain bertahan juga bisa melakukan hal yang sama, entah apa lagi yang terjadi pada transfer pemain berikutnya.



Berikut lima bek termahal dalam sejarah sepak bola yang berhasil dirangkumPelatih Liverpool, Jurgen Klopp memang sudah mendambakan bek Southampton dari transfer musim panas lalu, namun gagal karena kubu Southampton enggan melepasnya.Keinginan Klopp akhirnya berbuah hasil manis meski Liverpool harus merogoh kocek sangat dalam untuk merealisasikannya, yaitu 75 juta poundsterling atau setara dengan Rp1,3 triliun. Van Dijk akan resmi bergabung dengan skuat Liverpool per 1 Januari mendatang atau begitu jendela transfer musim dingin resmi dibuka.Musim panas 2017 tepatnya pada bulan Juli dikejutkan dengan kepindahan Kyle Walker ke Manchester City. Impian untuk meraih trofi bergengsi yang sulit diraihnya bersama Spurs, plus gaji tinggi, akhirnya membuat bek timnas Inggris itu merapat ke Etihad Stadium.Walker secara resmi berlabuh di Etihad dengan mahar 53 juta poundsterling atau setara Rp966 miliar. Walker pun sempat menyandang predikat bek termahal dunia sebelum dipecahkan Van Dijk.Masih di bursa transfer musim panas 2017, sebelum merekrut Walker, City sempat membuat banyak orang mengerutkan dahi ketika merekrut bek AS Monaco Benjamin Mendy. Bek internasional Prancis itu ditebus dengan mahar 52 juta pounsterling atau setara dengan Rp 947 miliar.Sayangnya, hingga saat ini Mendy belum mampu menunjukkan kapasitasnya karena terus dilanda problematika cedera. Tercatat, Mendy baru tampil sebanyak empat kali di semua kompetisi yang dilakoni City.Paris Saint Germain (PSG) mengawali tren belanja gila-gilaan untuk seorang bek saat merekrut David Luiz dari Chelsea pada Juni 2014. Kala itu, kubu PSG menggelontorkan dana hingga 50 juta poundsterling (Rp911 miliar) untuk mendapatkan pemain berambut kribo tersebut.Selama dua musim merumput di Parc des Princes, Luiz memang mampu membantu PSG meraih dua trofi juara Ligue 1. Sayang, secara individu penampilannya tidak terlalu cemerlang sehingga PSG kembali melepasnya ke Chelsea pada 2016 dengan banderol 34 juta poundsterling (Rp619 miliar).John Stones jadi pemain belakang pertama yang dibeli City dengan harga selangit. Musim panas 2016, Pep Guardiola yang baru memimpin City, meminta manajemen klub menggelontorkan dana 47,5 juta poundsterling (Rp856 miliar) untuk memboyong Stones dari Everton.Diklaim sebagai salah satu bek muda dengan prospek cerah, Stones yang baru berusia 23 tahun gagal tampil sesuai harapan. Dia gagal mengawal jantung pertahanan dengan baik sehingga City gagal meraih satupun gelar di berbagai kompetisi musim lalu.(ACF)