Permalukan Spurs, Liverpool Catat Lima Kemenangan Beruntun

London: Tottenham Hotspur tak berdaya di tangan Liverpool ketika menjalani pekan kelima Liga Primer Inggris, Sabtu 15 September. Berstatus tuan rumah, Harry Kane dan kawan-kawan dipermalukan dengan skor 1-2.



Roberto Firmino sebetulnya sempat membuka keunggulan pada menit pertama. Namun, wasit Michael Oliver menganggap striker Brasil itu berada dalam posisi offside.

Menit 23, peluang terbaik Mohamed Salah masih bisa digagalkan kiper Michel Vorm. Bermula dari salah umpan pemain Spurs, winger Mesir itu melepaskan tendangan yang sanggup dihadang.



The Reds akhirnya mampu unggul menit 40. Bermula dari sepak pojok, Georginino 'Gini' Wijnaldum mampu menanduk bola masuk ke gawang. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.



Pada babak kedua, Sadio Mane nyaris memperbesar keunggulan Liverpool. Gawang Vorm lagi-lagi diuji, beruntung kiper asal Belanda itu mampu menepis bola.



Liverpool memperlebar skor menjadi 2-0 menit 54. Tendangan Mane yang mengenai tiang gawang disambut Firmino memasukkan bola ke gawang yang ditinggal penjaganya.



Memasuki 10 menit akhir laga, Liverpool dan Tottenham saling bergantian menebar ancaman. Salah yang berulang kali menciptakan peluang masih belum bisa menggetarkan jala gawang Vorm.



Spurs baru bisa memecah kebuntuan pada menit-menit akhir pertandingan. Pemain pengganti Erik Lamela berhasil menyambut umpan Christian Eriksen. Skor 2-1 buat Liverpool bertahan hingga akhir laga.



Dengan hasil ini, Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin, dalam artian mereka menyapu bersih lima laga awal Liga Primer dengan kemenangan. Sebaliknya, bagi Spurs kekalahan atas Liverpool adalah yang kedua kalinya pada musim ini. Sebelumnya pasukan Mauricio Pochettino juga pernah dikalahkan oleh Watford 1-2 pada pekan keempat.



Susunan Pemain:



Tottenham XI (vs Liverpool): Vorm, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Dier, Dembele, Winks, Eriksen, Lucas, Kane.



Liverpool XI (vs Tottenham): Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Keita, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Video: Perkiraan Formasi Tottenham vs Liverpool







(FIR)