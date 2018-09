Mourinho Sanjung Awal Musim Impresif Watford

Watford: Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, memuji awal musim impresif Watford di Liga Primer Inggris. Pasukan Javi Gracia mampu meraih angka sempurna dari empat pertandingan dan Mourinho mengakui bahwa Watford bukan lawan mudah, terutama ketika tampil di kandang.



"Watford bermain sangat baik itu jelas, empat pertandingan, 12 poin. Kita tahu bahwa tiga pertandingan mereka berlangsung di kandang sendiri, mungkin mereka sedikit diunggulkan," kata Mourinho kepada situs resmi klub.

"Mereka memiliki awal yang fantastis, 12 poin yang hebat bagi mereka, kemenangan yang bagus di kandang, performa yang hebat, selamat kepada Javi Gracia, para pemain, dan klub secara keseluruhan karena itu merupakan awal yang sangat bagus," sambungnya.



Mourinho juga memberikan situasi terkini soal cedera para pemainnya. Ia mengatakan bahwa Marouane Fellaini, Ander Herrera, Diogo Dalot, dan Marcos Rojo diragukan tampil.



"Fellaini diragukan untuk bermain. Ander Herrera diragukan tampil, ia memiliki masalah pada engkelnya pada latihan minggu lalu. Diogo Dalot dan Marcos Rojo akan bermain dengan tim U-23, maka mereka tidak bermain dan kami memperkirakan mereka akan minggu depan," pungkasnya.



Mourinho akan mendampingi timnya dalam laga kontra Watford di Vicarage Road, Sabtu (15/9) malam nanti. The Red Devils akan mencoba untuk menghentikan rentetan empat kemenangan beruntun The Hornets.



