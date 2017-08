Promosi ke Liga Primer Inggris, Penjualan Jersey Albion Melonjak 400 Persen

Metrotvnews.com, Albion: Penjualan jersey terbaru Brighton & Hove Albion melonjak 400 persen dari rekor permintaan sebelumnya. Bukan hanya jersey kandang, hal serupa juga terjadi pada penjualan jersey tandang mereka.



Albion promosi ke Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya setelah finis di posisi kedua pada Divisi Championships. Ternyata langkah positif itu berdampak dengan penjualan jersey mereka pada musim ini.

#BHAFC's new University Gold alternative shirt was launched by @royalblooduk and is available to buy now at https://t.co/ePEEnFSKAf. pic.twitter.com/5vKMnMvUDO