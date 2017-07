Mourinho Memastikan De Gea Tak akan Pindah

Metrotvnews.com, California: Manajer Manchester United, Jose Mourinho membantah akan melepas David de Gea ini musim panas ini. Dia meyakinkan pendukung The Red Devils bahwa kiper asal Spanyol itu akan bertahan di Old Trafford.



Pemain internasional Spanyol itu hampir bergabung dengan Madrid pada Agustus 2015. Akan tetapi, transfer itu batal dan dia justru menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dengan United pada bulan berikutnya.

Namun, De Gea masih konsisten dikaitkan dengan juara Eropa dan La Liga Spanyol musim lalu tersebut. Meski begitu, Mourinho mengatakan tidak mungkin pemain berusia 26 tahun itu akan pindah musim ini dan dia yakin mantan kiper Atletico Madrid itu senang di Old Trafford."Saya bisa menjamin dia tidak pergi musim ini, saya bisa jamin. Perasaan saya adalah bahwa akan sangat sulit baginya untuk pergi. Dia adalah anak yang sangat jujur, sangat lurus," katanya dalam sebuah konferensi pers, Sabtu (22/7/2017)."Klub itu (Madrid) menyudahi ketertarikan dan kemudian kami buka karena saya selalu punya perasaan saat pemain memiliki keinginan untuk pergi, saya tidak suka menghentikan pemain karena pada akhirnya Anda tidak mendapatkan dari mereka apa yang Anda harapkan jika mereka ingin pindah dan kemudian dia tidak pindah," lanjutnya."Jadi kami membukanya (pembiacraan) dan kemudian mereka memutuskan untuk menutup, saya rasa perasaannya tidak terlalu bagus. Saya melihat dia benar-benar bahagia dan fokus. Dia bekerja lebih baik dari sebelumnya untuk saya 100 persen, dia tinggal bersama kami," pungkasnya.Sementara itu, United akan menghadapi Madrid di ajang International Champions Cup (ICC) 2017 pada Senin 24 Juli dini hari WIB. Itu akan menjadi laga ketiga The Red Devils di Amerika Serikat, sedangkan besok jadi laga perdana Los Blancos di AS. (Soccerway)(KRS)