Mantan Pelatih Inggris Desak Loftus Cheek Tinggalkan Chelsea

London: Mantan pelatih timnas Inggris Sam Allardyce mendesak Ruben Loftus Cheek untuk meninggalkan Chelsea pada transfer Januari mendatang. Ia menilai pemain muda Inggris itu perlu banyak mendapat menit bermain.



Loftus-Cheek menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Crystal Palace. Penampilan apiknya di sana, membuat dia dipanggil timnas Inggris untuk mengarungi Piala Dunia 2018.

Musim ini, Loftus-Cheek ditarik kembali oleh Chelsea. Menanggapi kesempatan itu, ia hanya bisa berharap agar secepatnya menjadi pilihan utama skuat besutan Maurizio Sarri.



"Apa yang dia lakukan untuk Crystal Palace musim lalu dan untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2018, saya pikir ini akan menjadi musim besar baginya di Chelsea, tetapi itu tidak terjadi," kata Allardyce.



Klik di sini: Baru Pensiun, Terry Langsung Rambah Dunia Kepelatihan



"Jika saya adalah Loftus Cheek saya akan meninggalkan Chelsea Januari nanti. Menjauh dari Chelsea dan membangun karier sendiri," tambahnya.



Loftus-Cheek menghabiskan musim 2017--2018 dengan status pinjaman di Crystal Palace. Bersama skuat asuhan Roy Hodgson tersebut ia tampil gemilang dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua gol dan empat assist.



Performanya bersama The Eagles membuat pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, membawanya ke Rusia untuk menjadi bagian dari timnas Inggris. Ia tampil dua kali sebagai starter untuk The Three Lions.



Musim ini, ia baru dua kali tampil bersama Chelsea sebagai pemian pengganti. Secara keseluruhan, pemain kelahiran London ini hanya bermain sebanyak 33 kali bersama Chelsea di semua kompetisi dengan catatan dua gol dan lima assist sejak debutnya pada musim 2014--2015.



Video: Leani Oktila Melaju ke Final Bulu Tangkis Asian Para Games







(ACF)