Jose Mourinho Ingin Willian Bergabung dengan MU

Manchester: Manajer Manchester United Jose Mourinho dikabarkan menginginkan gelandang Chelsea Willian untuk bergabung dengan timnya di musim panas mendatang. The Reds juga dikabarkan sudah menyiapkan tawaran untuk pemain 29 tahun tersebut.



Seperti dilansir The Sun, The Special One menjadikan Willian sebagai target utama di musim depan. Pemain internasional Brasil itu diporyeksikan bakal jadi pengganti Juan Mata yang segera hijrah, karena tak kunjung menemukan kecocokan dengan Mourinho.

Ketertarikan United kepada Willian memang sudah lama terjadi tepatnya di musim 2016--2017. Namun sang pemain memilih bertahan di Chelsea.

Pada musim 2017--2018 Willian tak bisa dibilang tampil buruk dan juga tak bisa dibilang positif bersama Chelsea. Willian sering kali bermain sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Antonio Conte.Belakangan Willian memang kerap dipasang sebagai starter, tapi hal itu dipercaya tak cukup meyakinkan Conte dan manajemen Chelsea untuk mempertahankannya musim depan. Beberapa pekan lalu, sang pemain juga mengaku siap hengkang bila The Blues tak membutuhkannya lagi.Musim ini Willian sudah bermain sebanyak 47 kali di semua ajang untuk Chelsea. Dirinya juga sudah mengoleksi 13 gol dan 11 assist. (The Sun)(KAU)