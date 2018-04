Comeback Dramatis MU Tunda Pesta Juara Man City

Manchester: Manchester United berhasil menjadi pemenang dalam Derby Manchester, Minggu 8 April dini hari WIB. The Red Devils melakukan comeback dramatis untuk menunda pesta gelar juara City.



Bermain di kandang sendiri, City langsung menekan pertahanan United. Penguasaan bola yang menjadi ciri khas The Citizens membuat The Red Devils limbung.

City akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-22 lewat gol Vincent Kompany. Bek asal Belgia itu menanduk bola hasil tendangan sudut Leroy Sane.



Lima menit berselan, City sukses menggandakan keunggulan atau tepatnya pada menit ke-30. Iklay Guendogan mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Raheem Sterling. Skor 2-0 bertahan sampai babak pertama selesai.



Pada babak kedua, United mulai bangkit. Meski masih mengandalkan serangan balik, mereka sukses memperkecil kedudukan pada menit ke-53. Paul Pogba berhasil mengoyak gawang City usai menerima umpan Ander Herrera.



Gol itu menyulut semangat pemain The Red Devils. Hasilnya, Pogba mencetak gol keduanya dalam pertandingan kali ini pada menit ke-55 atau dua menit setelah gol pertamanya. Sundulannya yang memanfaatkan assist Alexis Sanchez membuat skor menjadi imbang 2-2.



City tampak tersentak dengan dua gol balasan cepat dari Pogba. United akhirnya berhasil comeback secara dramatis pada menit ke-69. Chris Smalling berhasil membuat timnya unggul setelah memanfaatkan assist Sanchez.



Pertandingan kemudian memanas seusai United unggul. City memasukkan Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, dan Sergio Aguero untuk menambah daya gedor.



City punya dua peluang manis saat akhir pertandingan. Pertama, sundulan Aguero yang hampir pasti gol malah ditepis oleh penyelamatan hebat David De Gea. Kedua, Sterling yang menyambar bola tendangan sudut, tendangannya masih membentur tiang.



Samapi laga berakhir, skor 3-2 untuk United bertahan. Comeback dramatis The Red Devils tunda pesta juara City yang sudah di depan mata.









(KRS)