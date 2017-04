Prediksi Chelsea vs Tottenham: Awas Terpeleset Lagi, The Blues!

Metrotvnews.com, Jakarta: Chelsea dan Tottenham Hotspur akan bersua pada babak semifinal Piala FA 2016--2017, Sabtu 22 April. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim untuk menentukan status terbaik di Inggris pada musim ini.



Belum ada status terbaik yang pantas disandangkan untuk kedua tim pada musim ini. Pasalnya, Chelsea dan Tottenham sama-sama memiliki catatan satu kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya di kompetisi Liga Primer Inggris.

Di pertemuan pertama, Chelsea sukses mengalahkan Tottenham dengan skor 2-1 di markas sendiri, Stadion Stamford Bridge. Kemudian, The Lilywhites mampu membalas kekalahan tersebut saat menjamu Chelsea pada pertemuan kedua. Ketika itu, mereka mampu menang dengan skor 2-0.Ada yang berbeda ketika Tottenham berhasil mengalahkan Chelsea pada pertemuan kedua itu. Pelatih Tottenham Mauricio Pochettino mencoba untuk menerapkan skema 3-4-2-1.Skema tiga bek yang diterapkan Pochettino tentu terlihat aneh. Mengingat, pelatih asal Argentina itu lebih kerap menggunakan formasi andalannya 4-2-3-1.Namun, Pochettino tampaknya sadar formasi tersebut tidak ampuh untuk meredam Chelsea. Itu sudah terbukti ketika Tottenham ditaklukkan The Blues dengan skor 1-2 pada pertemuan pertama mereka di Stamford Bridge.Bukan tidak mungkin Pochettino kembali menerapkan formasi tiga bek saat menghadapi Chelsea di babak semifinal Piala FA nanti. Apalagi, keyakinan Pochettino untuk mengenakan formasi tiga bek semakin bertambah setelah melihat keberhasilan Manchester United mengalahkan Chelsea dengan formasi tiga bek pekan lalu.Ketika itu, pelatih United Jose Mourinho telah menerapkan formasi 3-5-2 saat menghadapi Chelsea. Meski terbilang strategi tersebut jarang dipakai Mourinho, United mampu menaklukkan The Blues dengan skor 2-0.Tottenham juga berpotensi kembali mengulang kemenangan mereka atas Chelsea. Mengingat, sejumlah pemain andalan mereka seperti Harry Kane, Dele Alli, dan Christian Eriksen sedang fit.Sebaliknya, Chelsea harus dipusingkan dengan masalah kondisi kebugaran pemainnya. Tiga pemain andalan mereka seperti Marcos Alonso, Victor Moses, dan Diego Costa diragukan tampil karena tidak fit. Chelsea juga akan kehilangan bek andalan mereka, Gary Cahill karena sang pemain mengalami cedera.Namun, Tottenham tidak boleh jemawa melihat kondisi Chelsea. Mengingat, mereka juga punya catatan yang kurang baik saat menghadapi Chelsea di Stadion Wembley.Dalam dua pertemuan terakhir, Tottenham selalu takluk dari Chelsea. Tahun 2012 menjadi kekalahan paling memalukan didapat Tottenham. Ketika itu, mereka kalah dari Chelsea dengan skor telak 1-5 di babak semifinal Piala FA.Kemudian, Chelsea kembali mengalahkan Tottenham dengan skor 2-0 di Stadion Wembley pada babak final Piala Liga Inggris musim 2014--2015.: Courtois, Zouma, Luiz, Azpilicueta, Alonso, Kante, Matic, Pedro, Hazard, Costa, Willian.: Lloris, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker, Wanyama, Dembele, Davies, Alli, Eriksen, Kane.Tottenham Hotspur 2-0 Chelsea (5/1/2017)Chelsea 2-1 Tottenham Hotspur (27/11/2016)Chelsea 2-2 Tottenham Hotspur (3/5/2016)Tottenham Hotspur 0-0 Chelsea (29/11/2015)Chelsea 2-0 Tottenham Hotspur (1/3/2015)Tottenham Hotspur 5-3 Chelsea (2/1/2015): Chelsea (40) - Tottenham Hotspur (60)(PAT)