Ini Alasan Wenger Tidak Mainkan Alexis Sanchez

Dorset: Setidaknya ada tiga pemain inti Arsenal yang absen kontra AFC Bournemouth, salah satunya Alexis Sanchez. Manajer Arsene Wenger menepis kabar jika Alexis yang meminta agar tidak dimainkan.



Dalam beberapa pekan belakangan, rumor mengenai kepindahan Sanchez memang berhembus kencang. Duo Manchester, yakni Manchester City dan Manchester United paling santer dikabarkan tertarik meminangnya.

Kabar bakal dilepasnya Sanchez oleh manajemen The Gunners makin berembus kencang tatkala ia tak tampil di Vitality Stadium, markas Bournemouth. Wenger menjelaskan jika pemain internasional Cile itu 'sedang dipersiapkan'.



"Tidak, saya tidak bilang begitu (bahwa Alexis menolak bermain kontra Bournemouth). Sanchez bisa saja main, tapi saat ini adalah masa yang sulit," kata Wenger usai laga mengenai adanya anggapan jika Sanchez menolak berlaga di pertandingan itu.



"Perlu ditekankan, Alexis selalu berkomitmen sampai sekarang, faktanya, dia bisa saja pindah kemarin, hari ini, atau tidak sama sekali."



"Semua akan terjawab dalam 48 jam ke depan, jadi begini, ada yang berbeda, dia sedang dipersiapkan, jadi saya putuskan untuk tidak memainkannya. Salah kalau dia yang menolak bermain," katanya lagi.



Ucapan Wenger menunjukkan jika ia tidak ingin mengambil risiko memainkan Alexis karena bisa saja mantan penyerang Barcelona itu mengalami cedera. Jika cedera, maka Sanchez bisa tidak lolos tes medis di klub barunya nanti.



Sayang, ketidakhadiran eks Udinese itu serta Olivier Giroud dan Mesut Oezil, memaksa Arsenal kesulitan mengkreasikan serangan. Alhasil, The Gunners pun malah tumbang 1-2, dan kekalahan tersebut membuat Hector Bellerin cs semakin kesulitan mengamankan posisi kualifikasi Liga Champions di papan klasemen.



