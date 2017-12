Mohamed Salah Bicara tentang Target di 2018

Liverpool: Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, punya ambisi besar untuk menyambut tahun baru 2018. Ia mengaku bertekad mempersembahkan gelar juara bagi timnya.



Salah yang juga memperkuat timnas Mesir sedang berada di tangga teratas klasemen pemain tersubur Liga Primer Inggris 2017--2018. Saat ini, ia sudah mencetak 15 gol atau sejajar dengan Harry Kane yang merupakan striker Tottenham Hotspur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sky Sports, Salah mengaku tidak sembarangan datang ke Inggris. Pasalnya, ia memang sudah berkeinginan mempersembahkan gelar juara untuk Liverpool sejak pertama kali bergabung.

"Saya ingin mempersembahkan gelar juara di sini. Saya sengaja datang untuk memenangkan sesuatu untuk klub, kita semua dan para fan," kata Salah.



"Saya senang untuk memenangkan sesuatu di sini. Kami sudah bekerja keras setiap hari dan saya yakin bisa memenangkan sesuatu pada musim ini," tambahnya.

Salah diboyong Liverpool dari AS Roma pada bursa transfer musim panas lalu. Ia mulai berubah menjadi penyerang yang menakutkan ketika bekerjasama dengan Philippe Coutinho, Roberto Firmino, dan Sadio Mane.Liverpool sedang bertengger di urutan empat klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. The Reds masih berselisih tujuh poin dengan Manchester City yang makin nyaman berada di puncak klasemen.Sekalipun gelar juara Liga Primer Inggris sulit dikejar, Liverpool masih punya asa untuk mencuri trofi lewat Liga Champions dan Piala FA. Agenda terdekat The Reds adalah menjamu Swansea City pada laga lanjutan Liga Primer Inggris, Rabu 23 Desember dini hari WIB.(KAU)