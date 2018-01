Guardiola Ragu Bisa Boyong Sanchez

Manchester: Pelatih Manchester City Josep "Pep" Guardiola meragukan timnya bisa memboyong Alexis Sanchez pada bursa transfer Januari 2018. Menurutnya, penyerang asal Cile tersebut akan memilih bertahan di Arsenal hingga akhir musim.



Sebelumnya, Sanchez memang sudah menjadi incaran City sejak bursa transfer musim panas 2017. Bahkan, Sky Blue dikabarkan nyaris mendapatkan mantan penyerang Barcelona itu setelah tawaran nilai transfer mereka diterima manajemen Arsenal pada hari terakhir bursa transfer.

Namun anehnya, saat detik-detik terakhir bursa transfer ditutup, Arsenal membatalkan kesepakatan dengan City. Entah apa yang membuat The Gunners mengambil keputusan tersebut. Namun, menurut laporan media, keputusan membatalkan niat mereka melepas Sanchez karena The Gunners gagal mendapatkan Thomas Lemar dari AS Monaco.



Meski demikian, City dikabarkan belum menyerah mengejar Sanchez. Teranyar, mereka berencana memboyong Sanchez pada bursa transfer Januari. Bahkan, spekulasi tersebut juga semakin memanas setelah City dipastikan kehilangan Gabriel Jesus selama dua bulan karena mengalami cedera saat menghadapi Crystal Palace pada Minggu 31 Desember 2017.



Ketika ditanyakan soal ini, Guardiola justru ragu soal kans timnya mendapatkan Sanchez. Ia justru menilai sang pemain akan memilih bertahan di Arsenal.



"Saya tidak tahu. Ia adalah pemain Arsenal. Saya pikir ia akan bertahan di Arsenal," ujar Guardiola.



"Kami akan mengadakan pertemuan internal dengan manajemen City. Kami akan melihat apa yang terbaik untuk kami lakukan pada bursa transfer," sambungnya.



Sanchez sudah hampir empat musim memperkuat Arsenal. Sejauh ini, ia sudah menyumbang 80 gol dari 163 penampilannya bersama The Gunners di seluruh kompetisi. Selain itu, ia juga sukses membantu Arsenal meraih dua gelar Piala FA dan satu gelar Community Shield. (Soccerway)





