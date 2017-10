Wasit Ini Lebih Menguntungkan MU Ketimbang Liverpool

Metrotvnews.com, Liverpool: Federasi Sepak Bola Inggris (FA) resmi menunjuk Martin Atkinson sebagai wasit yang akan memimpin laga panas Liverpool kontra Manchester United, Sabtu 14 Oktober mendatang. Wasit 46 tahun itu ditunjuk akhir pekan kemarin untuk memimpin laga pekan kedelapan Liga Primer Inggris tersebut di Stadion Anfield.



Namun, keputusan wasit yang terkenal tegas ini seolah lebih menguntungkan United. Pasalnya, Atkinson sempat memimpin laga yang sama pada 2015 silam.

Saat itu, Liverpool harus menelan kekalahan 1-2 dari MU pada laga yang dipimpinnya. Kekalahan tersebut pun tak lepas dari keputusan Atkinson mengusir Steven Gerrard.



Kapten legendaris Liverpool itu diusir meski baru masuk dan bermain selama 38 detik. Kala itu, Gerrard mendapat kartu merah langsung dari Atkinson usai melanggar Ander Herrera.

Atkinson sendiri tercatat telah tiga kali memimpin laga yang dijuluki "Derby North-West" tersebut. Dari ketiga laga yang dipimpin Atkinson itu, The Reds tak pernah sekali pun meraih kemenangan.Liverpool pertama kali menelan malu dari MU pada laga yang dipimpin Atkinson pada 3 Maret 2007. Saat itu The Reds ditaklukkan MU 0-1 di Anfeild.Absen beberapa tahun memimpin Derby North-West, Atkinson kemblai dipercaya memimpin laga pada 14 Desember 2014. MU kembali meraih kemenanga pada laga di Old Trafford dengan skor mencolok 3-0.Terakhir, pada 22 Maret 2015 saat Gerrard diusir keluar lapangan olehnya. Total, Atkinson pun telah mengeluarkan 61 kartu kuning dan empat kartu merah kepada para pemain Liverpool, sementara bagi MU, ia memberikan 47 kartu kuning, satu akumulasi kartu kuning, dan dua kartu merah. (FourFourTwo/World Football)(REN)