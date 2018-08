City Rekrut Bintang Muda Australia

Manchester: Juara Liga Primer Inggris, Manchester City, mengonfirmasi perekrutan winger Timnas Australia, Daniel Arzani, pada Kamis 9 Agustus. Pemain berusia 19 tahun itu diboyong dari klub Melbourne City.



Arzani menjadi salah satu prospek muda terbaik di bursa transfer musim panas ini. Terlebih, ketika ia mampu menunjukkan performa apik saat membela Australia dalam Piala Dunia 2018.

Pada turnamen itu, Arzani juga menjadi pemain termuda Australia dan meraih penghargaan Medali Harry Kewell sebagai pemain U-23 terbaik di Negeri Kangguru tersebut.



We are delighted to announce the signing of Daniel Arzani from @MelbourneCity! #mancity pic.twitter.com/55SoNc8qRK