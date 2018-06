Southampton Dapatkan Winger Muda Norwegia

Southampton: Southampton resmi merekrut winger asal Norwegia, Mohamed Elyounoussi. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.



Elyounoussi menjadi rekrutan kedua The Saints di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, mereka baru saja resmi mendapatkan Stuart Armstrong dari Celtic.

Kedatangan Elyounoussi diharapkan dapat menutup lubang yang ditinggalkan Dusan Tadic. Ajax Amsterdam menebus playmaker asal Serbia itu dengan mahar yang dikabarkan menyentuh 15 juta pounds (Rp250 miliar).



#SaintsFC is delighted to announce the signing of forward @moielyo from @FCBasel1893 on a five-year deal: https://t.co/TjA1HPxEpT