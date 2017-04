Prediksi Sunderland vs MU: Butuh Menang, Bukan Imbang!

Metrotvnews.com, Jakarta: Manchester United berpotensi memperpanjang rekor tidak terkalahkannya menjadi 21 laga saat bertandang ke markas tim juru kunci, Sunderland pada game week ke-32 Liga Primer Inggris, Minggu 9 April malam nanti.



Meski tidak terkalahkan sejak 23 Oktober silam, namun fan MU tidak puas dengan performa timnya. Sebab, selama 20 laga tidak pernah kalah, Mou hanya mampu memberikan 10 kemenangan, sementara sisanya berakhir imbang.

Tiga hasil imbang di empat laga terakhir bahkan membuat peluang MU bersaing menembus zona Liga Champions kian sulit. Setan Merah kini masih tececer di posisi enam dengan koleksi 54 poin atau terpaut tujuh poin dari rival sekotanya Manchester City di posisi empat.Mourinho sadar bahwa performa timnya masih jauh dari kata memuaskan. Kembali ke jalur kemenangan menjadi misi utama Mourinho saat memimpin skuatnya melawat ke Stadium of Light."Tidak terkalahkan dalam 20 laga di Liga Primer Inggris bukan hasil yang buruk. Tapi, koleksi poin menunjukkan fakta yang ada, dan saya akan lebih senang jika di 10 pertandingan kami meraih lima kemenangan dan 5 kali kalah (ketimbang 10 imbang)," ujar Mourinho.Jika MU tengah berjuang untuk menembus empat besar, kubu Sunderland justru tengah terkapar di dasar klasemen. Kekalahan dari Watford dan Leicester sepanjang pekan lalu membuat The Black Cats kini terpaut 10 poin dari zona aman.David Moyes jadi sosok yang bertanggung jawab di balik ancaman degradasi yang kini tengah membayangi Sunderland. Pria yang sempat melatih MU pada periode 2013--2014 ini pun siap membawa Sunderland bangkit, sekaligus membalas kekecewaannya lantaran didepak MU saat kompetisi hanya menyisakan tiga pertandingan."Kami akan berjuang sekuat tenaga dan terkadang satu laga bisa membuat perbedaan. Saya harap, pertandingan itu datang di akhir pekan ini (lawan MU). Kami belum terdegradasi dan kami masih punya peluang untuk selamat," tegasnya.Moyes kemungkinan bakal menerapkan skema menyerang demi memutus tren buruk tidak pernah menang dalam enam laga terakhir (5 kalah). Pola 4-3-3 kemungkinan akan jadi pilihan dengan menempatkan Jermaine Defoe, Fabio Borini dan Victor Anichebe di lini depan.Sayangnya, di lini belakang ia tidak bisa menurunkan John O'Shea. Bek veteran yang notabene mantan penggawa MU itu bakal absen karena harus pulang ke Irlandia untuk menghadiri pemakaman sang ayah.Di kubu lawan, krisis pemain masih terus mengganggu Mourinho. Teranyar, ia tidak bisa memainkan Ashley Young yang mengalami cedera pangkal paha usai laga kontra Everton.Young, akan bergabung dengan kapten tim Wayne Rooney yang mengalami cedera engkel, Juan Mata (kunci paha), Phil Jones (jari kaki), dan Chris Smalling.Di luar krisis pemain, Mou juga harus memutar otak lantaran di tengah pekan nanti, MU akan tampil di leg 1 babak perempat final Liga Europa kontra Anderlecht. Rotasi pemain kemungkinan bakal diterapkannya.Namun kebijakan itu sepertinya tidak berlaku buat dua pemain anyar MU, Zlatan Ibrahimovic dan Paul Pogba. Keduanya kemungkinan besar akan tampil sebagai starter.Menilik catatan sejarah, MU dan Sunderland sudah 125 kali bentrok di Liga Primer. The Red Devils unggul jauh dengan meraih 58 kemenangan, berbanding 39 kemenangan milik Sunderland.Pada pertemuan pertama di musim ini, MU juga sukses menaklukkan Sunderland dengan skor 3-1 di Old Trafford. Gol Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic dan Henrikh Mkhitaryan hanya mampu dibalas satu gol Fabio Borini di penghujung laga.Akan tetapi, MU tak lantas bisa jemawa menatap laga nanti. Pasalnya, mereka gagal memetik kemenangan dalam tiga kunjungan terakhirnya ke markas Sunderland. Dua di antaranya bahkan berujung kekalahan.Berkaca pada paparan di atas, MU memang punya semua atribut yang dibutuhkan untuk meraih tiga poin di laga ini. Jadi, meraih kemenangan dengan selisih satu atau dua gol tampaknya bukan hal yang sulit dilakukan MU.Pickford, Jones, Kone, Denayer, Oviedo; Cattermole, Ndong, Rodwell; Borini, Anichebe, DefoeDe Gea, Valencia, Bailly, Rojo, Blind; Carrick, Herrera; Pogba, Lingard, Rashford; Ibrahimovic(26/12/16) Liga Primer:3 - 1 Sunderland(13/02/16) Liga Primer:2 - 1 Manchester United(26/09/15) Liga Primer:3 - 0 Sunderland(28/02/15) Liga Primer:2 - 0 Sunderland(24/08/14) Liga Primer: Sunderland 1 - 1 Manchester UnitedSunderland: K, K, S, K, KMan. United: S, S, M, M, KPrediksiSunderland 40 - 60 Manchester United(ACF)