Arsenal Kalahkan Everton dalam Perebutan Bek Schalke

Metrotvnews.com, London: Kubu Arsenal berhasil mengalahkan Everton dalam perebutan bek Schalke, Sead Kolasinac. Kedua tim Liga Primer Inggris itu memang sebelumnya terus memperbutkan bek 23 tahun tersebut sejak transfer musim dingin lalu.



Kolasinac memang menjadi perebutan Arsenal dan Everton setelah sang pemain akan berstatus bebas transfer musim panas nanti. Bahkan, Kolasinac yang juga diburu Chelsea sempat menentukan langkah ingin hijrah ke Goodison Park ketika kontraknya berakhir di Schalke musim panas nanti.

Namun The Guardian melaporkan jika Arsenal telah berhasil mengamankan tanda tangan Kolasinac sebelum membubuhi tanda tangan bersama Everton. The Gunners berhasil membujuk bek asal Bosnia itu untuk bergabung ke Stadion Emirates dengan dijanjikan gaji yang lebih tinggi dari tawaran The Toffees.Kolasinac yang lahir di Jerman telah menjadi salah satu andalan lini belakan Schalke dan Timnas Bosnia musim ini. Ia telah tampil 21 kali bagi Schalke di Bundesliga dan sudah mengantongi 17 caps bagi Bosnia.Keberhasilan Arsenal mendapatkan Kolasinac pun membuat The Gunners telah dua kali memenangkan perburuan pemain dari Everton. Sebelumnya, striker Lucas Perez pun memiliki kisah yang sama dengan Kolasinac.The Gunners menikung Perez yang sebelumnya akan bergabung dengan Everton pada awal musim. Arsenal berhasil mencapai kesepakatan 17 juta pound dengan Perez sebelum Everton menyelesaikan transfer pemain asal Spanyol itu. (Sportsmole)(REN)