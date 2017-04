Prediksi Chelsea vs Southampton: The Blues Kelelahan!

Metrotvnews.com, London: Chelsea akan melanjutkan pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris menjamu Southampton di Stamford Bridge, Rabu 26 April dini hari. The Blues tak boleh lengah jika poin krusial mereka tak ingin kembali terbuang meski fisik para penggawanya tampak kelelahan.



Chelsea memang baru menjalani laga berat kontra Tottenham Hotspur di semifinal Piala FA. Kemenangan 4-2 yang mengantarkan Chelsea ke final menghadapi Arsenal membuat anak asuh Antonio Conte bisa sedikit fokus kembali ke Liga Primer.

Namun, jadwal padat yang dijalani para penggawa Chelsea membuat fisik mereka dalam kondisi yang kurang baik. Gary Cahill menjadi salah satu pemain yang masih diragukan tampil menghadapi Soton dini hari nanti.Cahill bahkan sudah absen sejak The Blues dikalahkan Manchester United 0-2 pada laga terakhir di Liga Primer. Namun Conte masih tampak masih bisa menambal posisinya dengan Nathan Ake, atau John Terry dan Kurt Zouma yang masih tersedia di bangku cadangan.Selain Cahill, Chelsea juga tampak tak bisa memainkan bintang kemenangan saat kontra Spurs, Willian Borges da Silva. Pemain asal Brasil itu mengalami sedikit masalah kebugaran setelah ditarik keluar pada babak kedua.Beruntung, Conte masih bisa mengandalkan dua bintangnya di lini depan, Eden Hazard dan Diego Costa. Kedua pemain tersebut sengaja disimpan saat menghadapi Spurs untuk menjaga kondisi fisik mereka agar tetap bugar.Sayang, Soton pun datang dengan keadaan yang kurang menguntungkan. Claude Puel dipastikan tak bisa diperkuat Virgil van Dijk, Alex McCarthy, dan Sam McQueen karena cedera.Namun, Oriol Romeu bisa kembali menjadi andalah sebagia jenderal lapangan tengah Soton usai absen pada dua laga terakhir. Puel juga masih memiliki pilihan yang banyak di lini depan dengan mengandalkan Manolo Gabbiadini, serta Jay Rodriguez hingga Dusan Tadic sebagia altenatif.Soton pun patut berbesar hati menjalani laga nanti. Pasalnya The Saints tercatat sukses membuat Chelsea mati kutu saat menjamu mereka di Stamford Bridge. The Blues baru sekali meraih kemenangan ketika menjamu Soton dari empat kesempatan.Chelsea juga dihantui rekor buruk lainnya, yakni belum pernah mengemas clean sheet di kandang sejak Januari lalu. Hal itu tentu membuka sedikit harapan bagi Soton untuk memberikan tekanan kepada The Blues.Chelsea (3-4-3): Courtois, Luiz, Cahill, Azpilicueta, Alonso, Moses, Kante, Fabregas, Pedro, Hazard, Costa.Soton (4-3-3): Forster, Stephens, Yoshida, Bertrand, Soares, Romeu, Davis, Ward-Prowse, Boufal, Redmond, Gabbiadini.30/10/2016 - Soton 0 - 2 Chelsea27/02/2016 - Soton 1 - 2 Chelsea03/10/2015 - Chelsea 1 - 3 Soton15/03/2015 - Chelsea 1 - 1 Soton28/12/2014 - Soton 1 - 1 ChelseaChelsea 55 - 45 Soton(REN)