Prediksi Southampton vs Liverpool: Ajang Pelampiasan The Reds

Jakarta: Southampton akan menghadapi Liverpool pada laga lanjutan pekan ke-27 Liga Primer Inggris, Minggu 11 Februari pukul 23.30 WIB. Tim asuhan Juergen Klopp mengincar kemenangan atas The Saints sebagai sasaran pelampiasan rasa kecewa. Hal itu berkaitan dengan hasil imbang kontra Tottenham Hotspur akhir pekan lalu.



Southampton memiliki jejak yang cukup baik ketika bersua Liverpool. Terhitung dari enam kali pertemuan tim The Saints berhasil meraih kemenangan atas The Reds, dua kali imbang dan satu kali menelan kekalahan.

Hasil positif juga dicatatkan Southampton dalam lima laga terakhir mereka di kompetisi domestik. Tim asuhan Mauricio Pellegrino berhasil meraih tiga kali kemenangan dan dua kali imbang.

Kemenangan di kandang melawan Liverpool menjadi harga mati untuk Southampton guna memperbaiki peringkat mereka di klasemen Liga Primer Inggris. Saat ini Southampton menduduki posisi ke-15 dengan mengoleksi 26 poin.Di sisi lain, Liverpool dalam kondisi kurang baik. Setelah hasil kurang baik didapatkan The Reds pada pertandingan mereka melawan Tottenham.Tim asuhan Juergen Klopp harus rela untuk berbagI poin dengan Spurs lewat hasil 2-2 yang mereka anggap kontroversi di Wembley Stadium, pada pekan ke-26 Liga Primer Inggris.Mohamed Salah menjadi pemain andalan di lini serang Liverpool. Pemain internasional Mesir itu menjadi top skorer sementara The Reds dengan mengoleksi 21 gol di ajang Liga Primer Inggris.Dari lima pertandingan terakhir yang mereka lakoni, Liverpool mendapat hasil cukup baik. Mereka berhasil meraih kemenangan sebanyak tiga kali dan dua kali kekalahan. Yaitu antara Swansea City dan West Brom Albion.Klopp tampaknya harus putar otak mencari taktik yang tepat. Jika tidak, Southampton bisa membuat Liverpool kehilangan kesempatan mendapat tambahan tiga poin. Sekaligus menghambat langkah The Reds untuk mendekati prolehan poin Manchester United di posisi kedua.Pertandingan nanti juga bakal menjadi laga kembalinya Virgil van Dijk ke Stadion St Mary's, sejak pindah ke Liverpool yang menjadikan dirinya bek dengan bayaran termahal.Southampton: Mc Carthy, Soares, Stephens, Hoedt, Bertrand, Romeu, Lemina, Ward Prowse, Tadic, Boufal, Carrillo.Liverpool: Karius, Alexander, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Can, Salah, Firmino, Mane.20/02/2016 Southampton 3-2 Liverpool19/11/2016 Southampton 0-0 Liverpool11/0/2017 Southampton 1-0 Liverpool25/01/2017 Liverpool 1-0 Southampton07/05/2017 Liverpool 0-0 Southampton18/11/2017 Liverpool 3-0 SouthamptonPrediksi Medcom,id Southampton 45-55 Liverpool(FIR)